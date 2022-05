Philipp Steinmayr: IDM-Beweise für Most geplant

Der Österreicher vom Team Eder ist mit seiner Yamaha R1 in der IDM Superbike 2022 noch nicht da, wo er hinwill. Immerhin geht es in kleinen Schritten vorwärts. Steinmayr plant einen Test vor IDM in Most.

«Mein Oschersleben-Wochenende war zumindest schon mal besser als der Auftakt am Lausitzring», meint Philipp Steinmayr nach dem vergangenen Wochenende. «Viel mehr aber leider auch nicht.» Steinmayr war mit einem kapitalen Crash und zwei Meisterschaftspunkten in die Saison gestartet. Nach seinen Erfolgen aus dem Vorjahr nicht unbedingt das, was sich der Yamaha-Pilot so vorgestellt hatte. In Oschersleben landete er bei beiden Rennen im Ziel.

«Leider hatten wir für Oschersleben keine Daten, welche wir hätten verwenden können», erklärt Steinmayr die Lage. Erstmals ist seit diesem Jahr das Team Eder Racing aus Eggenfelde am Start. Neben Steinmayr ist in der IDM Supersport Thomas Gradinger unterwegs. Was dem Team neben den Daten noch fehlt, sind die Erfahrungen mit dem neuen, erst seit diesem Jahr erlaubten, langen Radstand der R1. Somit gehörte der Oschersleben-Freitag ganz den Abstimmungsarbeiten.

«Für das Quali», so der Österreicher, «nahmen wir dann das, was mir das beste Gefühl gab und arbeiteten daran weiter. Leider konnte ich mich einfach nicht so schnell darauf einschießen und konnte deshalb auch im Quali nicht alles aus mir und dem Motorrad rausholen. Platz 12 das Ergebnis. Was unter Anbetracht meiner Startfähigkeiten alles andere als optimal war.»

«Die Rennen verliefen wie befürchtet», schildert er. «Schwierige Startphase bis ich an meinen Konkurrenten vorbeikam und freie Fahrt hatte und danach konstante Rundenzeiten, die eventuell auch ok gewesen wären für einen Kampf um Positionen näher an den Top 5.» Doch mehr als die Plätze 11 und 10 waren am Ende nicht drin. «Wir als Team haben jedenfalls sehr viel dazugelernt und einen Plan, mit dem wir vor dem IDM-Lauf in Most definitiv noch einmal testen gehen wollen, um dann schon beim Quali in Most bei der Musik dabei zu sein. Danke an alle Sponsoren und das gesamte Team, welches immer mit 150 Prozent hinter mir steht. In Most gibts die nächste Chance, um uns zu beweisen, was wir können.»

