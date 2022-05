Toni Finsterbusch jetzt Zweiter der IDM Superbike

Der IDM Superbike-Pilot vom Team GERT56 holt in der Motorsport Arena Oschersleben zwei vierte Plätze und erarbeitet sich damit den Platz hinter dem Gesamtführenden Markus Reiterberger. Konstanz überzeugt.

Toni Finsterbusch war bereits auf dem Lausitzring bravourös in die neue Saison gestartet und fuhr beim zweiten IDM-Wochenende in Oschersleben erneut ein starkes erstes Rennen und verbesserte sich im ersten Lauf vom achten Startplatz bis auf Rang 4. Damit konnte er das zweite Rennen aufgrund des Reverse Grid erstmals in dieser Saison von der Pole-Position aus aufnehmen. Damit konnte er zumindest ein paar Kurven lang Führungskilometer sammeln, bevor er vom aktuellen IDM-Leader Markus Reiterberger kassiert wurde. Ab Rennhalbzeit bezog Finsterbusch den vierten Rang und gab diesen bis ins Ziel nicht mehr her. Damit konnte er erneut kräftig punkten.

«Mit zwei vierten Plätzen können wir auch in Oschersleben zufrieden sein», bewertet Finsterbusch das Resultat, «das waren wieder Punkte satt. Im ersten Rennen bin ich von acht gestartet und habe dann gleich in der ersten Rennhalbzeit Druck gemacht und bin bis auf fünf vorgefahren. Dann habe ich mich noch an Rob Hartog ran gekämpft und konnte ihn schließlich auch noch überholen. Der zweite Lauf ging von der Pole-Position aus los, aber mit Reiti, Alt und Leonov konnte ich noch nicht mithalten. Es war dann wieder ein schöner Kampf mit Hartog und der erneut vierte Platz war mehr als zufriedenstellend.»

In der Gesamtwertung liegt Finsterbusch nun auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung. Er hat 46 Punkte auf dem Konto und liegt nach vier von 14 Meisterschaftsläufen um 49 Zähler hinter Markus Reiterberger zurück.

«Toni hat einen starken Job gemacht und zwei Mal als Vierter wieder kräftig gepunktet und darauf kommt es in der Meisterschaft ja an», lobt Teamchef Stefan Wolf. «Er ist jetzt Zweiter der Gesamtwertung und besticht einmal mehr durch seine Konstanz.»