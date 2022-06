Ex-Piloten und IDM-Wetten: Reiterberger vor Haslam 24.06.2022 - 14:52 Von Esther Babel

© Wiessmann Markus Reiterberger © Wiessmann Leon Haslam © Wiessmann Florian Alt © Wiessmann Leandro Mercado

In der Superbike-Klasse wird nach dem Weggang von Ilya Mikhalchik ein neuer Meister gesucht. IDM gegen WM heißt es an diesem Wochenende in Most. Reiterberger und Leon Haslam vorne. Oder doch Florian Alt?