IDM Most 2022: Der Plan am Freitag

Es ist angerichtet. In Most geht es ab heute mit dem dritten Event des Jahres los. Auch der eine oder andere WM-Pilot gesellt sich dazu und probt für die WorldSBK im Juli. Vorher sind die IDM-Piloten an der Reihe.

Alle Solo-Klassen sind wieder am Start dabei. Zusätzlich mischen auch wieder die Männer und Frauen der Sidecar-Abteilung mit. Im Rahmenprogramm sind der Twin, der Pro Superstock, der R3 bLU cRU und der Austrian Junior Cup im Angebot.

Frühaufsteher

Als Frühaufsteher müssen sich am Freitag unter anderem Leandro Mercado und Leon Haslam betätigen. Denn die beiden Gäste aus der Superbike-WM, bzw. Britischen Superbike-Meisterschaft haben gleich um 8.30 Uhr ihren ersten Termin. Bevor es mit den Freien Trainings losgeht, steht das Riders Briefing auf dem Zettel. Der Freitagmorgen ist reserviert für alle die Fahrer aus den IDM-Solo-Klassen, die noch nie bei einem IDM-Lauf dabei waren.

Happy Birthday

Bevor Leon Haslam die Reise nach Most antrat, wo er im Team Kawasaki Weber Motos das Motorrad des verletzten Bastien Mackels übernimmt, gratulierte er via Instagram am Mittwoch dieser Woche noch seinem Vater Ron zum 65. Geburtstag. Den älteren Fans wird ‚Rocket‘ Ron Haslam noch ein Begriff sein. Der Brite war in der Britischen Meisterschaft erfolgreich, gewann zahlreiche Strassenrennen wie das auf der Isle of Man, die North West 200 und Macau. Ausserdem fuhr er 106 Grand Prix und holte dabei neun Podestplätze in der 500er-Kategorie. Los ging es bei ihm mit dem Motorsport 1972. Bis ins Jahr 2020 betrieb er in Großbritannien eine Rennfahrerschule und begleitet bis heute die Karriere seines Sohnes Leon.

Hollywood

Im Jahr 1964 fasste die 'tschechoslowakische' Regierung den Beschluss zum Abriss der Altstadt von Most, und in den Jahren 1967 bis 1982 wurde die Stadt zugunsten des Kohlebergbaues nach und nach vollständig abgerissen und als Plattenbauten-Stadt zwei Kilometer südlich neu erbaut. Einen Teil der Abbrucharbeiten übernahm ein Filmteam von Metro-Goldwyn-Mayer für die Produktion des Hollywoodfilms Die Brücke von Remagen. Den Kampf um die Innenstadt von Remagen drehte das Filmteam in Most. Filmtechniker sprengten während der Dreharbeiten reihenweise Gebäude, während dazu die Filmsoldaten Krieg spielten. (Quelle: wikipedia)

Special Offer

Das Wochenende in Most ist für Fans besonders günstig zu haben. Zahlt man sonst 35 Euro fürs Wochenende, kriegt man das Zwei-Tages-Ticket für Most schon für 25 Euro. Direkt vor Ort an der Tageskasse. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben das ganze Wochenende freien Eintritt zur Veranstaltung.

Das Wetter

In Most scheint am Morgen die Sonne bei blauem Himmel bei Werten von 13°C. Gegen später fällt vereinzelt etwas Regen bei Höchsttemperaturen bis zu 30°C. Am Abend gibt es in Most nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Temperaturen von 20 bis 23°C. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Werten von 16°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 11 und 35 km/h erreichen. Es gibt bis zu acht Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 04.54 Uhr, Sonnenuntergang: 21.21 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Zeitplan für Freitag den 24.06.2022

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Twin Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Pro Superstock Cup

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 R3 + AJ Cup

09.50 bis 10.10 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.20 bis 10.45 Uhr FP1 IDM SSP

10.55 bis 11.35 Uhr FP1 IDM Superbike

11.40 bis 12.00 Uhr FP IDM Sidecar



12.30 bis 12.50 Uhr FP2 Twin Cup

12.55 bis 13.15 Uhr FP2 Pro Superstock Cup

13.25 bis 13.45 Uhr FP2 R3 + AJ Cup

13.50 bis 14.10 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.20 bis 14.45 Uhr FP2 IDM SSP

14.55 bis 15.35 Uhr FP2 IDM Superbike



15.45 bis 16.05 Uhr Q1 Twin Cup

16.10 bis 16.30 Uhr Q1 Pro Superstock Cup

16.40 bis 17.00 Uhr Q1 Austrian Junior Cup

17.05 bis 17.25 Uhr Q1 R3 Cup