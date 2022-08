Reiterberger kassiert erst WM-Fahrer, dann den Titel

Der vierte Titel des IDM Superbike-Piloten vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW war nur noch eine Frage der Zeit. Doch mit einem weiteren Doppelsieg machte Reiterberger den Titel-Sack bereits in Assen zu.

Markus Reiterberger musste in den letzten Tagen seine gute physische Kondition unter Beweis stellen. Denn wenige Tage zuvor war er noch bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft im japanischen Suzuka unterwegs und hatte bereits einen Tag nach seiner Rückkehr die Reise in die Niederlande angetreten. Dort erwarteten ihn und seine Fans neben hochsommerlichen Temperaturen auch Dauer-Konkurrent Florian Alt und mit dem Franzosen Loris Baz ein Gast aus der WorldSBK.

In den Trainings am Freitag und Samstag hatte Reiterberger seinen Laden im Griff und sicherte sich erneut die Pole-Position. Auch wenn er wie alle anderen mit dem spärlichen Grip des Assen-Asphalts zu kämpfen hatte. «Der wird sich schon noch was einfallen lassen», erklärte Reiterberger schmunzelnd in Richtung Baz. Und er sollte recht behalten. Bis über die Ziellinie des ersten Rennens ließ der Franzose nicht locker und war in absoluter Schlagdistanz. Doch Reiterberger ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und schnappte sich den ersten Tagessieg mit einem Vorsprung von dezenten 0,046 Sekunden.

Lauf 2 ging dann für den Sieger aufgrund der umgekehrten Reihenfolge aus der dritten Reihe los und auch da kristallisierte sich nach wenigen Runden wieder das Match Reiterberger vs. Baz heraus. Doch auch da sollte Reiterberger die Oberhand behalten und sich mit einem sehenswerten Schlussspurt den Sieg Nummer 2 holen. Doch nicht nur das. Sein Mitstreiter um den Titel, Florian Alt, wurde bei seinem Assen-Ausflug vom Pech verfolgt. Noch Dritter in Lauf 1, strandete er im zweiten Lauf mit einem Motorschaden im Aus und konnte keine Punkte machen. Für Reiterberger war nach einem weiteren Doppelsieg damit der Weg frei zum vorzeitigen Titelgewinn. Denn bei noch zwei ausstehenden IDM-Wochenenden, wo es es noch maximal 100 Punkte zu holen gibt, liegt Seriensieger Reiterberger mit einem Vorsprung von 107 Zählern uneinholbar an der Spitze.

»Für Flo tut es mir wirklich leid», erklärte der nun vierfache IDM-Titelträger. «Er hatte einfach riesiges Pech diese Saison, denn er war wirklich kein einfacher Gegner für mich und ist starke Rennen gefahren. Umso stolzer bin ich, dass mein Team es geschafft hat, mir so ein tolles Bike hinzustellen. Wir hatten keine Ausfälle zu verzeichnen, was mich unglaublich froh und stolz macht. Ich danke meinem Team, die auch an diesem Wochenende wieder super Arbeit geleistet haben. Ich freue mich sehr, dass ich sie vorzeitig mit dem Meistertitel dafür belohnen konnte. Das war ein richtig geiles Wochenende.»

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Loris Baz (BMW)

3. Florian Alt (BMW)

4. Rob Hartog (Yamaha)

5. Pepijn Bijserbosch (BMW)

6. Leandro Mercado (Honda)

7. Max Schmidt (Yamaha)

8. Sandro Wagner (BMW)

9. Philipp Steinmayr (Yamaha)

10. Jonathan Nessjoen (Yamaha)

11. Björn Stuppi (BMW)

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Loris Baz (BMW)

3. Leandro Mercado (Honda)

4. Pepijn Bijserbosch (BMW)

5. Rob Hartog (Yamaha)

6. Bastien Mackels (Kawasaki)

7. Kamil Krzemien (BMW)

8. Max Schmidt (Yamaha)

9. Paul Fröde (Honda)

10. Sandro Wagner (BMW)

11. Leon Langstädtler (BMW)

12. Philipp Steinmayr (Yamaha)

13. Max Schmidt (Yamaha)

14. Björn Stuppi (BMW)

Punktestand nach 10 von 14 Rennen

1. 245 Punkte Markus Reiterberger (D/BMW)

2. 138 Punkte Florian Alt (D/BMW)

3. 106 Punkte Rob Hartog (NL/Yamaha)