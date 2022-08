IDM-Besuch beim Jack’s Racing Day in Assen

Früher war die Auto-, Oldtimer- und Motorrad-Sause als Gamma Race Days bekannt. Auch wenn der Name neu ist, hat sich am Inhalt in Assen nicht viel geändert. 75.000 Zuschauer feierten ein Familienfest.

Am vergangenen Wochenende ging es auf dem TT Circuit im niederländischen Assen noch nicht um IDM-Punkte. Die sind erst am kommenden Wochenende im Angebot. Doch einige IDM-Piloten brachten schon diverse Pokale in ihren Besitz.

Vorgeglüht

Fährt Melvin van der Voort am kommenden Wochenende bei der IDM in Assen aufs Podest? Nach zwei vierten Plätzen auf der SWPN-Yamaha in der laufenden Saison sowie einer gelungenen Generalprobe bei Jack’s Racing Day am vergangenen Wochenende in Assen hat der 17-Jährige gute Gründe zur Hoffnung. Van der Voort holte sich bei dem Event auf dem TT Circuit die Pole Position in der Supersport-Klasse. Im zweiten Qualifying verbesserte er dabei seine persönliche Rundenbestzeit auf dem Kurs um acht Zehntelsekunden und wurde mit 1:41,4 min gemessen. Anschließend gewann er beide Rennen. «Es war großartig, beim Jack’s Racing Day Rennen zu fahren», erklärt er. «Ich denke, dass ich jetzt bereit bin für die IDM-Läufe.» Die Niederländer setzen beim Heimspiel sogar noch einen drauf. Victor Steeman, der am 31. Juli den zweiten Supersport 300-WM-Lauf in Most gewann und WM-Dritter ist, wird bei der IDM in Assen für das RRSocia Racing Team in der höheren Supersport-Klasse an den Start rollen. (Quelle:dm.de)

Assen-Test

Milan Merckelbagh war ein weiterer IDM Supersport-Pilot, der sich eine Woche vor dem Assen-IDM-Treffen bereits mit der Strecke anfreundete, in dem er beim Jack’s Racing Day an den Start ging. «Erstes Rennen absolviert», meinte er, nachdem er schon frühzeitig Feierabend hatte. «Guter Start, aber aufgrund der Tatsache, dass wir mit gemischten Klassen fahren, geriet ich in Schwierigkeiten mit einem Superbike-Fahrer, was dazu führte, dass ich fast stürzte und den Anschluss an die Konkurrenz vor mir verlor.»

«Rennen 2 geschafft», vermeldete er kurz später. «Ich habe nicht die Fortschritte gemacht, die ich wollte. Trotzdem freue ich mich auf das nächste Wochenende bei der IDM. Am Ende war es wieder P4 und nicht die Rundenzeiten, die ich mir erhofft hatte. Wir sehen uns nächstes Wochenende in Assen.»

Wellness-Wochenende

In der IDM Superbike ist Pepijn Bijsterbosch für das Team BCC-alpha-Van Zon-BMW unterwegs. Als Niederländer war ein Vorabbesuch Pflicht. «Letztes Wochenende beim Jack's Racing Day hatte ich eine gute Vorbereitung auf die IDM Assen», so der BMW-Pilot. «Es gab zwei schöne Rennen mit einem zweiten und einem dritten Platz. Wir konnten viele Dinge in Sachen Tuning ausprobieren und einige Probleme lösen und haben gute Schritte in Richtung IDM-Rennen am kommenden Wochenende gemacht. Wir beginnen mit dem Wohlfühlen bei meinem Heimrennen.»

Ergebnisse Jack’s Racing Day Superbike

Rennen 1



1. Jeroen Hilster (FL: 1.40,146 min)

2. Rob Hartog (FL: 1:40,390 min)

3. Pepijn Bjsterbosch (FL: 1:40,343 min)



Rennen 2



1. Rob Hartog (FL: 1:40,254 min)

2. Pepijn Bijsterbosch (FL: 1:40,036 min)

3. Jeroen Hilster (FL: 1:40,037 min)

Ergebnisse Jack’s Racing Day Supersport

Rennen 1



1. Melvin van der Voort (FL: 1:42,662 min)

2. Sander Kroeze (FL: 1:43,306 min)

3. Victor Steeman (FL: 1:43,020 min)



Rennen 2



1. Melvin van der Voort (FL: 1:4,810 min)

2. Sander Kroeze (FL: 1:43,304 min)

3. Victor Steeman (FL: 1:43,614 min)