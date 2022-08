Assen: Baz-BMW zu leicht, milde Strafe bei IDM-Start

Von Samstag auf Sonntag musste Loris Baz und das Team Bonovo action noch gut zwei Kilogramm bei der BMW zulegen. Beim Wiegen am Samstag war der Gast aus der WorldSBK zu leicht. Das Strafmaß hält sich im Rahmen.

Ein Rüffel, die Streichung des zweiten Qualis plus einer nicht näher bezifferten Geldstrafe waren bei Loris Baz, dem Gast aus der Superbike-Weltmeisterschaft, und dem Team Bonovo action im Rahmen des IDM-Auftritts fällig. An seinem Startplatz ändert das allerdings nichts und er wird wie geplant als Dritter aus der ersten Startreihe losfahren.

Am Samstag musste Baz, wie viele andere auch, mit seiner BMW auf die Waage. Drei Mal wurde gewogen und drei Mal zeigte die Waage 168 bis 168,5 Kilogramm an. Zu leicht war das Fazit. Laut Reglement sind 170 Kilogramm Mindestgewicht nötig. Baz tritt in Assen nicht mit seinem WM-Motorrad an. «Loris weiß, worauf er sich eingelassen hat», erklärte sein Teammanager Michael Galinski bei idm.de nach dem Training, das von Markus Reiterberger angeführt wurde, «aber mit einem Motorrad, das direkt aus der Transportkiste kommt, kann man gar nicht mehr erwarten. Ich finde es super, dass sich Loris überhaupt dazu bereit erklärt hat, mit dem Team hierher zu kommen.»

Die Strafe der Kommissare hat keine gröberen Auswirkungen. Da die Top-Piloten ihre Bestzeiten schon im kühleren Vormittags-Quali gefahren hatten, wird es der Franzose verkraften, dass man ihm die Zeiten des zweiten Zeittrainings gestrichen hat. Obwohl er dort der Schnellste war. Die Geldstrafe muss innerhalb der nächsten sechs Tage aus der Teamkasse berappt werden.

Das fehlende Gewicht dürfte inzwischen ebenfalls an der Baz-BMW verbaut sein und somit steht einem sportlichen Austausch mit den IDM-Piloten nichts mehr im Wege.