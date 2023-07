Team SWPN zieht IDM-Saison 2023 mit Mackels durch

Aktuell ist der Belgier Zweiter der IDM Superbike hinter Leader Florian Alt. Ursprünglich war Bastien Mackels als Ersatzmann für den verletzten Rob Hartog am Start. Doch die Chance auf den Titel ist vorhanden.

SWPN, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, wird für den Rest der Motorsportsaison 2023 eine zweite Yamaha R1M in der IDM Superbike einsetzen. Bastien Mackels hat sich als Ersatz für den verletzten Rob Hartog hervorragend geschlagen und liegt nach drei IDM-Läufen auf Platz zwei in der Meisterschaft. Der kommende IDM-Lauf in Schleiz kommt für Hartog noch zu früh, aber im weiteren Verlauf der Saison werden beide Fahrer für das Team SWPN antreten.

Das Team SWPN startete in die Saison 2023 mit Melvin van der Voort in der IDM Supersport und Rob Hartog in der IDM Superbike. Hartog, der im vergangenen Jahr einen hervorragenden dritten Platz in der Meisterschaft belegt hatte, verletzte sich bei einem Sturz bei der World Endurance in Le Mans vor dem Start der ersten IDM-Rennen an Nacken und Schulter. Das Team SWPN fand in Bastien Mackels auf der Yamaha R1M einen würdigen Ersatz. Der erfahrene belgische Fahrer trat auch 2021 für das Team SWPN an.

Mackels erzielte als Ersatzmann tolle Ergebnisse. In sechs Rennen schaffte es der 37-jährige Fahrer fünf Mal in die Top-Five, darunter drei Podiumsplätze. Diese guten Ergebnisse brachten Mackels vor dem Start des vierten IDM-Laufs in Schleiz auf den zweiten Platz in der Meisterschaft. Da Hartog wieder fit ist, würde Mackels' Ersatzzeit in naher Zukunft zu Ende sein. In enger Absprache mit Yamaha Motor Europe, der Niederlassung Benelux und anderen Teampartnern wurde vereinbart, dass Mackels die Saison an der Seite von Hartog im Team SWPN beenden darf.

Am kommenden Wochenende (21. bis 23. Juli) in Schleiz wird Mackels noch der einzige IDM-Superbike-Fahrer sein, da Hartog noch nicht ausreichend genesen ist. Das Team SWPN hofft, Hartog bald wieder als aktiven Fahrer bei den Rennen begrüßen zu können und weiterhin als Dreierteam in der IDM anzutreten.

«Jeder wird verstehen, dass ich sehr glücklich bin, die IDM-Saison mit dem Team SWPN zu beenden», erklärt ein erleichterter Bastien Mackels. «Ich habe die Saison nur in der EWC begonnen, aber mein Ziel war es immer, auch in der IDM zu fahren. Robs Verletzung war für ihn und das Team sehr ärgerlich. Jemand musste ihn ersetzen, und ich bin froh, dass ich das sein konnte. Vom ersten Test an haben wir konstante Fortschritte gemacht, was bedeutet, dass wir jetzt Zweiter in der Meisterschaft sind. Es ist toll, dass ich die Saison an der Seite von Rob beenden kann. Das Team unter der Leitung von Frank (Brouwer) ist eine großartige Gruppe von Leuten, und sie haben einen hervorragenden Job gemacht, um ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad auf die Beine zu stellen. Es liegen noch einige großartige Strecken vor uns. Leider muss ich den Red Bull Ring aufgrund von Verpflichtungen in der EWC auslassen, aber ich denke, wir können in Schleiz, Assen und Hockenheim gut punkten und damit schöne Platzierungen in der Meisterschaft anstreben.»

«Ich freue mich sehr», bestätigt Teammanager Frank Brouwer, «Bastien als zweiten IDM Superbike-Fahrer neben Rob zu bestätigen. Aufgrund seiner guten Leistungen in den bisherigen Rennen hat er es auch verdient, die Saison zu beenden. Auch dank seiner Arbeit war das Team in der Lage, ein konkurrenzfähiges Paket mit vielen neu getesteten Teilen zu entwickeln und einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit der Yamaha Motor Europe Niederlassung Benelux und der Unterstützung unserer Teampartner können wir uns den Wunsch erfüllen, einen zweiten IDM Superbike-Fahrer einzusetzen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Als Team werden wir alles tun, um mit Bastien am kommenden Wochenende in Schleiz wieder ganz vorne mitzufahren.»

«SWPN ist für uns ein sehr wichtiger Partner in Bezug auf unsere Rennsportaktivitäten, denn SWPN gibt jungen Fahrern die Chance, die Spitze des niederländischen und belgischen Motorsports zu erreichen», meint Mario Janssen, Country Manager Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux. «Und gerade bei unserem Programm Yamaha Racing bLU cRU ist es wichtig, die richtigen Partner mit diesen Aktivitäten zu verbinden. Wir sind daher sehr stolz auf die Ergebnisse von Melvin van der Voort und Bastien Mackels im Jahr 2023, die beide bereits mehrere Podiumsplätze in der IDM Superbike und IDM Supersport errungen haben. Diese guten Ergebnisse der Team SWPN-Fahrer bedeuten, dass sie derzeit beide auf dem zweiten Platz der Meisterschaft liegen. Das bestätigt uns, dass wir die richtige Partnerschaft haben und diese mit Frank und dem Team gerne fortsetzen möchten. Außerdem wünschen wir Rob Hartog eine schnelle Genesung und hoffen, dass er schnell zu seinem hohen Niveau des letzten Jahres zurückkehren kann.»