IDM News: Einhörner, Marathon, BMW und Scooter-Rennen

Auch bei hochsommerlichen Temperaturen wagen sich ehemalige und aktive Piloten rund um die IDM auf die Piste. Der eine zu Fuß und der andere mit dem Scooter. Erfolge gibt es reichlich zu feiern.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad kann sich manch einer nur mit einem Sprung in den Pool retten. Ehemalige IDM-Piloten rackern sich auf anderen Gebieten ab. Für die Aktiven geht der Blick Richtung Schleiz.

Punktesammler aus den Niederlanden

Im Vorjahr lief es für den Niederländer Ricardo Brink in der IDM Superbike nicht berauschend. Nachdem er sich für die Saison 2023 neu aufgestellt hatte, geht es mit dem Punktekonto und der Laune wieder bergauf. «Eine Reihe von sehr arbeitsreichen, aber sehr erfolgreichen Wochen liegen hinter uns», berichtet Brink. «50 ONK Superbike-Punkte am Nürburgring, danach die 24 Stunden Endurance-WM in Spa Francorchamps und jetzt noch 50 ONK Superbike-Punkte auf der TT-Runde in Assen. Läuft gut und ich freue mich auf den zweiten Teil dieser Saison. In fünf Wochen starten wir wieder bei den Jacks Racing Days am 11.,12. und 13. August in Assen. Ich bin stolz auf dieses Team.»

Fahrlehrer aus der Schweiz

Nach seinem Rücktritt vom aktiven Rennsport vor zwei Jahren hat sich der Schweizer Dominic Schmitter als Fahrlehrer selbstständig gemacht. Jetzt erfolgte der nächste Schritt in seinem Berufsleben. «Hallo Freunde, Fahrschüler und ehemalige Fahrschüler», verkündet er. «Mit Freude verkünde ich, dass ich ab dieser Woche in meiner Heimatstadt Altstätten mein erstes eigenes Lokal eröffne. Es wird im August auch ein Fest geben. Infos folgen dann noch. Ich bin so unglaublich stolz. Das war schon lange mein Traum. Mein Rennmotorrad wird auch im Schaufenster stehen. Denn der Rennspirit soll nie vergehen. Letzte Woche wurde mein Lokal beklebt und beschriftet. Falls jemand noch Freunde hat, welche einen VKU - Verkehrskundeunterricht - der neuen Art erleben wollen, könnt ihr ihn gerne zu mir schicken.»

Läufer aus Franken

Im Vorjahr war Gabriel Noderer mit dem Team Kiefer in die IDM Superbike aufgestiegen. Nachdem das Team Kiefer die Superbike-Aktivitäten zugunsten des Nachwuchsprojekts Yamaha bLU cRU auf Eis gelegt hatte, fand Noderer in keinem anderen Team einen bezahlbaren Unterschlupf. Doch dafür hat der Franke seine läuferischen Skills verfeinert. «Drei Rennen in sieben Tagen», so seine aktuelle Aufzählung. «Sonntag Challenge in Roth, 42,2 Kilometer in 3:13:05 Stunden (4:35 min/km). Dann am Donnerstag der Firmenlauf in Ingolstadt. 5,5 Kilometer in 20:01 min. (3:38 min/km). Und am Samstag noch der Landeskreis-Lauf mit 5 Kilometer plus 110 Höhenmeter in 17:39 min. (3:32 min/km). Alle diese Läufe haben mir Spaß gemacht.»

BMW auf dem Spreewaldring

In der IDM Superbike hat das Team GERT56 gerade Pause. Doch faul am Baggersee findet man die Truppe rund um Teamchef Karsten Wolf definitiv nicht. «Drei heiße Tage auf dem Spreewaldring, der Race Location beim 100 Jahre BMW Motorrad Event», beschreibt das Team aus Pirna sein Wochenende. «Wir als Kundensportteam sind genau an solchen Tagen für Kunden und Fans da. Und umso schöner, dass der Chef mal vorbeischaut und auch am Kabel zieht. Wir durften viele Mitarbeiter aus Entwicklung, Markt und Vertrieb kennenlernen. Es gab regen Austausch und ehrliches Interesse gegenseitig. Und Spaß gemacht hat es auch. Danke an BMW Motorrad.»

Scooter-Trophy statt Twin Cup

Normalerweise findet man Justin Hänse im Twin-Cup, der im Rahmen der IDM ausgetragen wird. «Fleißig wird die Sommerpause genutzt, um zu trainieren», erklärt Hänse. «Das Wochenende war ich auf dem Harz-Ring bei der European Scooter Trophy. Samstag stand ein Langstreckenrennen und Sonntag zwei Sprintrennen auf dem Programm. Mit sehr guter Performance ging es mit Kevin ins Drei-Stunden-Rennen. Nach meinem ersten Stint von knapp 45 min. bei gefühlten 1000 Grad, 32 waren es tatsächlich, war schon die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn. Ziemlich geschafft beendeten wir das Rennen nach drei Stunden auf dem dritten Platz mit unseren Standard-Motorrädern.» In den Sprintrennen am Sonntag holte Hänse in beiden Rennen den Sieg. Den zweiten bei 35 Grad. «Zuhause ging es erstmal in den kühlen Pool», verrät er. gemeinsam mit seinem Einhorn-Schwimmtier. «Nächste Woche werden dann die letzten Vorbereitungen für das Heimrennen in Schleiz abgeschlossen.»

Punktestand IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 140 Punkte Florian Alt

2. 85 Punkte Bastien Mackels

3. 84 Punkte Hannes Soomer

4. 79 Punkte Patrick Hobelsberger

5. 75 Punkte Ilya Mikhalchik

6. 52 Punkte Bálint Kovács

7. 47 Punkte Toni Finsterbusch

8. 47 Punkte Philipp Steinmayr

9. 43 Punkte Max Schmidt

10. 30 Punkte Vladimir Leonov

11. 29 Punkte Kamil Krzemien

12. 27 Punkte Jan-Ole Jähnig

13. 23 Punkte Leandro Mercado

14. 22 Punkte Daniel Kartheininger

15. 14 Punkte Paul Fröde