Hannes Soomer checkt in der WorldSBK von Most ein

Am vergangenen Sonntag düste der IDM Superbike-Neueinsteiger aus Estland mit seiner privaten Honda noch flott aufs IDM-Podest. Der Ruf aus der WM als Ersatz für Syahrin auf der MIE-Honda ließ nicht lange auf sich warten.

Hannes Soomer wird im Autodrom Most in das Fahrerlager der Superbike World-Championship zurückkehren und sein WorldSBK-Debüt für das Petronas MIE Racing Honda Team geben. Der Este wird für den Malaysier Hafizh Syahrin einspringen, der seine Verletzungen auskuriert, die er sich bei einem Sturz während der Testfahrten zum 8-Stunden-Rennen von Suzuka zugezogen hat. Der 25-Jährige ist kein Unbekannter auf der CBR1000RR-R, da er mit Honda auch in der IDM Superbike 2023 unterwegs ist.

Soomer, der als 'Baltic Bullet' bekannt ist, fuhr zwischen 2013 und 2022 sowohl im European Junior Cup als auch in der Supersport-Weltmeisterschaft. Seine beste Saison im EJC war 2016, als er zwei Siege holte und Sechster in der Gesamtwertung wurde, bevor er nach einigen einmaligen Auftritten in den Jahren 2015 und 2016 für eine Vollzeit-Saison in die WorldSSP wechselte.

In der WorldSSP erreichte er nur einmal eine Top-Ten-Platzierung im Jahresabschluss, nämlich 2020, und das war das Jahr, in dem er in der WorldSSP Geschichte schrieb. Soomer stand als erster estnischer Fahrer dreimal auf dem Podium, und zwar in beiden Rennen in Magny-Cours und in Rennen 1 in Estoril, bevor er 2021 den 12. und 2022 den 13. Platz holte. In der vergangenen Saison fuhr er für das Team PTR Triumph, das im Rahmen des Next Generation-Regelwerks in die WorldSSP einstieg, wobei Teamkollege Stefano Manzi den einzigen Sieg für das Team holte.

Aktuell konzentrierte sich Soomer auf die IDM, wo er in dieser Saison für Honda fährt. In diesem Jahr ist er bereits in Most gefahren, wo er den dritten Platz in der Startaufstellung belegte und im ersten Rennen ebenfalls Rang 3 erreichte. Nun wird er seine IDM-Superbike-Erfahrung auf der Weltbühne einsetzen und versuchen, in der Tschechischen Republik zu zeigen, was er kann.

Über sein Debüt, bei dem er an der Seite von Eric Granado fahren wird, sagte Soomer: «Ich bin glücklich, dieses Wochenende mein Debüt in der WorldSBK mit dem Petronas MIE Racing Honda Team zu geben und ich freue mich darauf, wieder im WorldSBK-Paddock zu sein. Ich weiß, dass ich mich schnell an das Motorrad gewöhnen muss, aber Most ist eine tolle Strecke und ich bin bereit für die Herausforderung.»