Steinmayr: «Das Quietschen hat man gut gehört»

Nach seinen erneuten Top-Ten-Plätzen packte IDM Superbike-Pilot Philipp Steinmayr seine BMW ein. Nächster Stopp ist nämlich der heimische Red Bull Ring. Dafür dreht er noch ein paar Extra-Runden.

Philipp Steinmayr war in der vierwöchigen Sommerpause der IDM nicht viel zum Fahren gekommen. Doch am Schleizer Wochenende zeigte sich der Österreicher gut erholt und mischte von Beginn an in den Top Ten mit. Von Platz 8 ging es für den Mann vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW ins erste Rennen, Platz 8 wurde es dann auch bei der ersten Zieldurchfahrt. Im zweiten Lauf, der für ihn durch das Reverse Grid-Verfahren aus der zweiten Reihe losging, wurde es sogar noch besser und Steinmayr schnappte sich Platz 7.

«Obwohl das erste Rennen eigentlich noch besser war», beschreibt der Österreicher im Anschluss sein Schleiz-Wochenende. «Mit der Spitze konnte ich nicht ganz mitfahren, aber die Lücke, die durch den Sturz von Bastien Mackels aufgerissen wurde, konnte ich wieder zufahren. Doch leider hatte ich ab der Mitte des Rennens ein kleines Problem. Am Hinterrad hatte sich an der Bremsscheibe eine Schraube etwas rausgedreht. Diese ist dann an der Schwinge angestanden und hat ein lautes Quietschen verursacht. Das hat man sogar auf der Tribüne gehört. Da ich nicht genau wusste, woher das Geräusch kam, war ich zwei Runden lang etwas vorsichtiger unterwegs, dadurch ist die Lücke nach vorne leider wieder aufgerissen.»

«Der Start ins zweite Rennen war gut», berichtet er weiter, «und die erste Kurve auch. Aber ich habe mich im Verlauf des Rennens mit den Bedingungen ein wenig schwergetan. Es weht stellenweise ein extremer Wind und in der Seng lag nach der Ölspur von dem Seitenwagen schon reichlich Bindemittel auf dem Asphalt. Klar musste da jeder drüber. Anfangs hat man den Sand ziemlich gespürt, am Ende war es dann kein Problem mehr. Als dann Mackels, Patrick Hobelsberger und Hannes Soomer kamen, ging es noch heftig zur Sache. Alles in allem bin ich aber mit den Resultaten zufrieden.»

Anschließend packte er seine BMW ein und machte sich erst dann auf den Heimweg. «Ich habe vor meinem Heimrennen auf dem Red Bull Ring noch die Gelegenheit, dort zu trainieren. Die Chance will ich natürlich wahrnehmen», erklärte er nach getaner Arbeit.

Punktetabelle IDM Superbike nach 8 von 14 Rennen

1. 181 Punkte Florian Alt

2. 111 Punkte Ilya Mikhalchik

3. 106 Punkte Hannes Soomer

4. 93 Punkte Bastien Mackels

5. 92 Punkte Patrick Hobelsberger

6. 80 Punkte Toni Finsterbusch

7. 64 Punkte Philipp Steinmayr

8. 58 Punkte Bálint Kovács

9. 56 Punkte Leandro Mercado

10. 52 Punkte Max Schmidt

11. 47 Punkte Jan-Ole Jähnig

12. 42 Punkte Daniel Kartheininger

13. 41 Punkte Kamil Krzemien

14. 34 Punkte Vladimir Leonov

15. 17 Punkte Paul Fröde