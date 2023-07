Julian Puffe mit Moser-BMW am Red Bull Ring

Nach dem Wechsel von Marc Moser von der BMW auf die Ducati wurde das Motorrad im Team Motoforce Racing neben Sandro Wagner frei. Puffe, der in Schleiz noch zuschauen musste, übernimmt das Motorrad.

Vor gut einer Woche musste sich Julian Puffe bei seinem Heimrennen auf dem Schleizer Dreieck noch als Zuschauer durchquälen. Doch inzwischen ging die Laune des Schleizers steil nach oben. Puffe hatte trotz guter Leistungen im Vorjahr, inklusive einiger Podestplätze für die IDM 2023 keinen Job gefunden. «Jetzt übernehme ich im Team Motoforce von Rainer Wagner die BMW», erklärt er jetzt. «Stimmt genau», bestätigt auch Teamchef Wagner.

Der hatte das Team Motoforce für diese Saison neu gegründet und sich rasch mit Marc Moser geeinigt. «Wir wollen einen schnellen Teamkollegen für Sandro Wagner, von dem er dann lernen und sich verbessern kann», so seine Beweggründe für ein Zwei-Mann-Team. Doch Moser wurde nie warm mit der BMW, gemeinsam entschied man, nach Schleiz getrennte Weg zu gehen.

Eine Chance, die für den BMW-Fachmann Puffe wie gerufen kam. «Aktuell ist jetzt mal ein Einsatz am Red Bull Ringe geplant», erklärt Puffe. «Da müssen wir dann schauen, was sich noch für weitere Rennen ergibt. Aber jetzt liegt der Fokus erst einmal auf dem nächsten IDM-Lauf. Damit wir uns auch mal kennenlernen. Das Team ist ja komplett neu für mich.» Ein kleiner Plausch auf dem Schleizer Dreieck war alles, was es bis jetzt an persönlichem Kennenlernen gegeben hat.

«Das Motorrad ist jetzt vielleicht neu für mich», so Puffe, der auch in der Langstrecken-WM erfolgreich ist, «aber ich fahre ja nun schon ein paar Jahre BMW. Von daher ist es ja auch nicht komplett neu.» Am vergangenen Freitag hatte Puffe mit seinem privaten Trainingsmotorrad bereits ein paar Aufwärmrunden auf dem Red Bull Ring gedreht, da die neue Strecken-Variante mit der Schikane neu für ihn ist. Im Anschluss an die Testrunden ging es wieder heim nach Schleiz, zur Arbeit, bevor es Donnerstag wieder in Richtung Österreich geht.

«Letztes Jahr hatte ich mich ja leider in Assen verletzt», erinnert sich Puffe, «und konnte somit am Red Bull Ring nicht an den Start gehen. Jetzt habe ich mich ein wenig auf die Strecke eingegroovt. Ich habe den Tag einfach genutzt, um ein paar lockere Runden zu drehen. Am Donnerstag wird jetzt also das erste Zusammentreffen mit dem neuen Team sein.»

«Mein Ziel ist», meint der IDM-Rückkehrer, «natürlich mein Bestes zu geben, eine gute Arbeit mit dem Team zu machen, damit wir uns auch schnell aneinander gewöhnen.» Über Platzierungen will Puffe nicht reden. «Ich will einfach, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir den besten Job machen, der uns möglich ist. Dann schauen wir einfach, was dabei rauskommt. Das passt auch vom Terminkalender gut, da die Pause im EWC-Kalender bis Le Castellet sehr lang ist. Da habe ich immerhin noch ein paar Kilometer. Ich freue mich auf meinen IDM-Start, der letzte ist ja immerhin fast ein Jahr her. Kann losgehen.»