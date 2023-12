IDM Weihnachten 2023: Die Superbiker

Einmal im Jahr ist Wunschkonzert bei SPEEDWEEK.com. Florian Alt, Ilya Mikhalchik, Patrick Hobelsberger und Co verraten, was in Sachen Weihnachten bei ihnen unter dem Baum liegen dürfte.

Frage 1: Du darfst dir für Weihnachten eine Probefahrt mit dem Motorrad deiner Wahl wünschen. Welches Bike möchtest du gerne mal ausprobieren?



Frage 2: Du bekommst einen Termin für ein Meet&Greet mit einem Sportler geschenkt. Wen willst du treffen?



Frage 3: Du hast drei Wünsche für das Jahr 2024 frei – was darf es sein?

1. Florian Alt (D/Honda) 221 Punkte

1. Am liebsten mal ein MotoGP Bike.

2. Am liebsten würde ich Schumi nochmal treffen, auch wenn das aktuell wahrscheinlich nicht realisierbar ist. Er ist für mich absolut einzigartig.

3. Neben Gesundheit folgendes: Weltfriede, Top Saison, GTA6 ;)

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 Punkte

1. Ganz einfache Frage, es ist auf jeden Fall ein WolrdSBK-Bike, ich würde wirklich gerne mit allen WorldSBK-Jungs testen, und ich hoffe, es passiert irgendwann einmal :)

2. Es ist mir egal, ich habe keine Idole oder jemand Besonderes. Übrigens treffe ich beim Wintertraining viele starke Athleten in verschiedenen Sportarten, daher bin ich da ganz gelassen.

3. Weltfrieden, Gesundheit für alle und gute Laune für alle, egal was um einen herum passiert.

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 Punkte

1. Es wäre cool, wenn ich mal die Gelegenheit bekäme, die World-SBK-BMW zu fahren, oder BMW mir die Gelegenheit geben würde, so ein WM-Superbike zu fahren. Einfach mal bei einem Test, es muss ja nicht gleich ein Rennen sein. Aber das wäre ein absoluter Traum.

2. Ich würde auf alle Fälle einen Tag mit Jed Lawrence Moto Cross fahren wollen.

3. Ich brauche eigentlich keine drei Wünsche, ich brauche nur einen. Dass meine Ziele und Träume für 2024 in Erfüllung gehen.

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 Punkte

1. Es muss eine der 500ccm 2-Takt-MotoGP-Maschinen sein. Ich denke, das wäre interessant.

2. Niki Lauda.

3. Ich möchte schnell und sicher sein und dabei gut ausschauen ;).

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 Punkte

1. Da würde ich gerne mal ein aktuelles MotoGP fahren. Welches wäre mir egal.

2. Ich nehme hier mal niemanden aus den Motorsport Bereich. Da ich zurzeit gerne immer mal Tennis spiele vielleicht mit unserer Deutschen Nr. 1 Alexander Zverev.

3. Gesundheit, Glück und Frieden. Das kann man immer gebrauchen.

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 Punkte

Antworten wäre nicht schwer, wenn mir dazu was einfallen würde, aber ich hab da keine Ideen, sorry. Beim nächsten Mal, mit Fragen, die besser zu mir passen, streng ich mich wieder an ;).

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 Punkte

1. Ich würde eine BMW aus der World-Superbike nehmen, ist ja klar. Es wäre spannend, mal die Unterschiede kennenzulernen zu einem IDM-Bike.

2. Mit Aleix Espargaro würde ich gerne mal Radfahren gehen.

3. Da würde ich mir doch gerne wünschen, mehr Zeit auf dem Podium zu verbringen Verletzungsfrei durch die Saison kommen und einfach viel Spaß zu haben.

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 Punkte

1. Ducati GP23

2. Ich würde gern Peter Sagan, Rennradfahrer, treffen.

3. Gesundheit. Tolle Momente mit Familie und Freunden erleben. Eine für mich sehr gute Motorsportsaison abliefern.

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 Punkte

1. Da würde ich die Honda NSR 500 von Valentino Rossi aus dem Jahr 2001 wählen. Das ist einfach ein atemberaubendes Bike und überhaupt nicht mit den Bikes von heute zu vergleichen.

2. Wenn es ein noch lebender Sportler sein müsste, wäre es Dirk Nowitzki. Ansonsten definitiv Kobe Bryant. Ich glaube von ihm hätte man sehr viel in Bezug auf Arbeitseinstellung und Mentalität lernen können.

3. Das kann ich nicht verraten sonst gehen die Wünsche nicht in Erfüllung. Da bin ich abergläubisch!

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 Punkte

1. Mein großer Traum wäre ein Test auf einer KTM MotoGP-Maschine. Es ist verrückt, sie live oder im Fernsehen zu sehen, also wäre eine Chance, ein paar Runden zu drehen, unglaublich.

2. Ich würde gerne Jack Miller treffen und mich mit ihm unterhalten, ich mag seinen Charakter sehr.

3. Im Kampf um die IDM-Meisterschaft dabei sein, Rennen gewinnen, weniger Stress und mehr Freude haben.

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 Punkte

1. Ich würde gerne eine Ducati testen. Ich habe es schon einmal probiert, aber würde es gerne nochmal tun. Denn ich mag das Bike.

2. Mal ein paar MotoGP-Fahrer zu treffen wäre glaub schon ganz nett. Aber warten wir es ab, vielleicht treffe ich nächstes Jahr welche.

3. Ich würde gerne ein paar Rennen gewinnen. Natürlich will ich auch gerne um den Titel in der IDM kämpfen. Ich hoffe, ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein in der IDM.

Marc Moser/D

1. Definitiv eine aktuelle MotoGP Ducati. Muss einfach Wahnsinn sein, ein solches Motorrad zu fahren.

2. Walter Röhrl, er ist eine Legende und seine Sprüche sorgen definitiv für gute Unterhaltung.

3. Beruflicher und sportlicher Erfolg, Deutscher Meister und einen MotoGP Vertrag für 2025 ;).

Sandro Wagner/D

1. Ich würde gerne mal mit einem MotoGP-Motorrad fahren, am liebsten eine Ducati, aber wäre auch mit jedem anderen zufrieden.

2. Da bin ich vermutlich nicht der einzige, aber ich würde Valentino Rossi treffen wollen, ich glaube das wäre interessant.

3. Gesund bleiben! 2. Viel Motorrad fahren. 3. So viel Spaß wie möglich zu haben.

Marco Fetz/D

1. Mittlerweile würde mich wirklich mal eine Ducati aus der MotoGP reizen. Ich denke, das ist aktuell das Nonplusultra.

2. Definitv Marc Marquez. Ich würde gern mal mit ihm trainieren, sowohl auf dem Motorrad als auch im Fitnessstudio. Der Typ ist einfach brutal, ich denke, von dem kann man noch ganz viel lernen.

3. An erster Stelle definitv gesund bleiben und am besten so wenig Stürze und Verletzungen wie möglich. Dann würde ich noch gern meinen Techniker für Maschinenbau mit einer guten Note bzw. Leistung am Ende abschließen! Und zu guter Letzt will ich natürlich wieder in der IDM Superbike an den Start gehen.

Jan Mohr/A

1. Ich würde extrem gerne wissen, wie sich ein MotoGP Bike fährt. Egal welches.

2. Charles Oliveira (MMA)

3. Da würde ich jetzt zu viel vorwegnehmen, wenn ich genau darauf einginge... Also sage ich mal: Gesundheit, Speed & Erfolg.

Martin Vugrinec/CRO

1. Ich würde gerne ein MotoGP-Motorrad testen, einfach um zu sehen, was für ein Gefühl das ist. Es ist egal, welcher Hersteller.

2. Ich würde wahrscheinlich mit Marc Marquez fahren. Es interessiert mich, wie er mit den Kämpfen umgeht, die er in den letzten Jahren durchgemacht hat, nachdem er die MotoGP dominiert hat.

3. Mein erster Wunsch wäre GLÜCK! Davon hatte ich in den letzten paar Jahren nicht viel. Der zweite wäre gutes Wetter und Frieden in der Welt.