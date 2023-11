Martin Vugrinec: «Mein Herz schlägt grün»

In der IDM Superbike wird der Kroate im kommenden Jahr für das neue Team von Oliver Skach unterwegs sein. Dass Vugrinec wieder auf einer Kawasaki antritt, ist kein Zufall. Schon seit der Kindheit geht es grün zu.

Wenn die IDM Saison 2024 losgeht, wird Martin Vugrinec 25 Jahre alt sein. Für den Kroaten die beste Zeit, um in die Superbike-Kategorie aufzusteigen. Er wird das gemeinsam mit dem vom ehemaligen IDM-Piloten Oliver Skach neu gegründeten Team tun und das alles auf einer Kawasaki.

Für Vugrinec ist die Farbe Grün nicht neu. «Von Anfang an war meine Renngeschichte mit Kawasaki verbunden», berichtet er. «Mein Vater fuhr sie immer, seine 05er ZX10R war eines der ersten Motorräder, die ich als Kind gesehen habe. Als ich auf die 600er aufstieg, war dies das Motorrad, mit dem ich große Erfolge feierte. Ich gewann zwei Alpe-Adria-Meisterschaften und zwei kroatische Meisterschaften hintereinander mit der großartigen Unterstützung des örtlichen Händlers DKS. Aus diesen Gründen, der Dankbarkeit und meiner Liebe zur Farbe, bin ich meine R6 auch in grün gefahren.»

Im Jahr 2015 war Vugrinec im Rahmen des Red Bull Rookies Cup erstmals international in Erscheinung getreten. In der Saison 2018 kam es dann zum ersten Auftritt in der IDM Supersport, wo er bis ins Jahr 2020 mehr als einmal auf dem Podium stand. Im Jahr 2021 lief es in der IDM Supersport ebenfalls top für den inzwischen in Deutschland lebenden Kroaten. Bis zu seinem Sturz in Schleiz, dessen Folgen dann das vorzeitige Saison-Ende bedeuteten.

Nach einem Abstecher nach Spanien im Jahr 2022 tauchte Vugrinec in diesem Jahr auf allerlei europäischen und zum Schluss auch noch einem außereuropäischen Schauplatz auf. Spanien, Deutschland und zwei Rennen zur Langstrecken-Weltmeisterschaft in Belgien und Frankreich standen auf seiner To-Do-Liste. Dazu noch zahlreiche Events als Instruktor und zum Abschluss der Saison unlängst noch ein Rennen in Dubai.

«Jetzt wechsle ich wieder die Klasse», erklärt der Umsteiger, «und das mit Kawa macht mich wirklich glücklich. Ich kann es kaum erwarten, dass die nächste Saison beginnt. 2024 trete ich für Skach Motors Kawasaki Racing Team in der IDM Superbike an und ich bin Oliver Skach und der Crew dankbar, dass sie an mich geglaubt haben und mir diese Chance gegeben haben. Das ist ein großer Schritt, eine neue Klasse und ein Motorrad für mich, daher wird es wichtig sein, anfangs realistische Erwartungen zu haben, aber ich habe das Gefühl, dass die ZX10RR großes Potenzial hat und ihr alle wisst, dass mein Herz immer grün schlägt.»