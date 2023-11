IDM 2024 mit Ducati-Selbstzahler

In der IDM Superbike und der IDM Supersport kriegen Ducati-Piloten ab kommender Saison seit Jahren mal wieder Punkte. Möglich machen das eine Händler-Initiative und höhere Nenngelder für Ducatisti.

Bisher war der Einsatz von Ducati in der IDM immer nur punktuell möglich, als Gastfahrer. Denn keiner, auch nicht Ducati, wollte das nötige Eintrittsgeld in den IDM Sponsorpool berappen. Und ohne Pool-Mitgliedschaft keine Punkte.

In diesem Jahren waren es in der IDM Superbike Marc Moser und in der IDM Supersport dank der Öffnung des Reglements in Richtung Next Generation Max Enderlein, die ihre jeweilige Ducati bei dem einen oder anderen Rennen ausführten. Jetzt verkündet der IDM-Promoter auf seiner Website den Einzug der italienischen Marke die IDM. Vom Engagement des deutschen Importeurs steht da aber nichts.

«Eine Händlerkooperation in Deutschland macht es möglich», erklären die Verantwortlichen um IDM Serienmanager Normann Broy stattdessen. «Die IDM verzeichnet damit eine bedeutende Erweiterung ihres Teilnehmerfelds um eine weitere renommierte Marke, denn Ducati wird in den Klassen Superbike und Supersport um den Meistertitel kämpfen. Dank der engagierten Initiative deutscher Händler und einer Anhebung des Nenngelds für die Fahrer wird nun der lang ersehnte Schritt in das offizielle Klassement ermöglicht.»