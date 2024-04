Max Schmidt bändigt Experimental-Bike in der EWC

Bevor es am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring wieder mit seiner BMW in der IDM Superbike losgeht, gönnte sich «Mad Max» Schmidt einen Abstecher nach Le Mans zur Endurance.

Auf dem Sachsenring wird Max Schmidt im Team Champion-alpha-Van Zon-BWM wieder seinem Hauptjob in der IDM Superbike nachgehen, wo er nach einer guten Performance im Vorjahr mit Teamchef Werner Daemen auch für die anstehende Saison einen Vertrag ausgehandelt hat. Vorher gab es für den Mann aus Wuppertal in Le Mans aber noch die Premiere in Sachen 24-Stunden-Rennen. Er startete bei der Langstrecken-WM und sah gemeinsam mit seinen Kollegen nach einem aufregenden Rennwochenende auch das Ziel.

Das französische Team Metiss lobte schon im Qualifying die Performance von Max Schmidt, der über eine Sekunde schneller war als die bisherige Bestzeit des Experimentalmotorrades, welches mit einer Achsschenkellenkung versehen ist. Der daraus resultierende 14. Startplatz im Feld von 48 Teams hatte leider nicht lange Bestand, nachdem das Bike am Start erst mit Verzögerung anlief. Doch auch danach sollte es abenteuerlich bleiben.

Drei Stürze seiner Teamkollegen und eine zehnminütige Schiebeeinlage warfen das Team zwischenzeitlich bis ans Ende des Klassements zurück. Die konstant hohe Performance in den ca. 55 Minuten langen Stints, speziell in der sehr kalten Nacht bei Temperaturen um 1 Grad, brachte die Truppe Ludovic Rizza - Gabriel Pons – Max Schmidt aber wieder nach vorne, so dass beim Zieleinlauf der Sieg in der Experimentalklasse und ein 17. Gesamtrang heraussprangen.

Entsprechend happy kommentiert der Teamchef das Top Ergebnis: «Max hat einen sensationellen Job abgeliefert, als Rookie Null Fehler gemacht und das bei einer überragenden Pace. Wir freuen uns, wenn Max auch beim nächsten 24-Stunden-Rennen in Le Castellet wieder dabei ist.»

Das Team Metiss verzichtet Anfang Juni auf die Teilnahme bei den Acht-Stunden EWC iin Spa Francorchamps. Doch Schmidt hat Gefallen an der Langstrecken-WM gefunden. «Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einer Start-Option in einem anderen Team», erklärt er.