Pünktlich nach Mercados Tests kam Baby Oliver

Leandro «Tati» Mercado war beim Test in Le Mans unterwegs und düste anschließend nach Hause, um Papa zu werden. Demnächst geht die Reise wieder nach Frankreich zum Auftakt der Langstrecken-WM.

«Läuft bei dir», könnte man aktuell auch zu Leandro Mercado sagen. Nach Testfahrten mit der Weber-Kawasaki (IDM) in Spanien und der Viltais-Honda (EWC) in Le Mans kam am vergangenen Samstag Söhnchen Oliver auf die Welt. Den Fotos nach zu urteilen geht es den frischgebackenen Eltern und ihrem Nachwuchs, der in der italienischen Rennstadt Imola geboren wurde, gut.

Glückwünsche kamen auch von Mercados IDM-Teamchef Emil Weber, für dessen Team Mercado erneut die IDM Superbike mit der Kawasaki bestreitet. Weber selbst war bei den Testfahrten in Valencia nicht dabei. Auch Johann Flammann, der zweite Fahrer im Team, wird erst im April ins Geschehen eingreifen. «Es wurde in Spanien viel probiert», berichtet Weber. Die größte Veränderung betrifft in der Richtung das Fahrwerk, denn nach einem Jahr mit den Wilbers-Elementen steigt das Team um den ehemaligen WM-Piloten auf Hersteller Öhlins um.

«Sie haben sich damit schon eine gute Basis erarbeitet», berichtet Weber. «Auch mit der Kupplung und der Elektronik wurde einiges probiert. Durch die viele Fahrzeit haben wir auch viele Date gesammelt. Die BMW waren natürlich extrem stark, auch die Honda. Für die Zeiten von Patrick Hobelsberger und Florian Alt hat es noch nicht ganz gereicht, aber ansonsten sind wir auf Augenhöhe.» Vor dem IDM-Start Anfang Mai auf dem Sachsenring ist eine weitere Testrunde geplant.

«Kurt Stückle hat über den Winter ein paar gute Motorräder aufgebaut», berichtet Weber von seinem Technik-Chef. «Das IDM-Einsatzmotorrad wird im April fertig.» Personelle Veränderungen gibt es auch beim Data Recording. Im Vorjahr war noch Wilbers-Mitarbeiter Burkhard Stember bei Weber-Kawasaki am Start. Doch nach der Trennung von Wilbers übernimmt ab sofort der Franzose Dylan Seyve das Kommando, der auch schon in Valencia dabei war.

Im Hause Mercado hat jetzt erst einmal Baby Oliver das Sagen. Wir sagen von hier aus herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.