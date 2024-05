Hannes Soomer: Absage für IDM Sachsenring

Der Este bekam vom Arzt die Empfehlung, das erste Rennen der Saison auf dem Sachsenring sausen zu lassen. Zur Schulterverletzung kam auch noch ein lädiertes Bein dazu.

Seinen Humor hat der Este Hannes Soomer immerhin noch nicht verloren. «Es ist eine Schande», erklärte er am Tag seiner geplanten Abreise. «Der Sachsenring ist quasi meine Heimstrecke. Näher ist keine der IDM-Strecken.» Wobei nah ja bekanntlich relativ ist. Von der Hauptstadt Tallin bis an den Sachsenring sind es nur schlappe 1.662 Kilometer, ein Weg.

Nur wenig weiter weg ist für Soomer die Motorsport Arena Oschersleben. Spätestens dann, beim zweiten IDM-Lauf Anfang Juni, will er ins IDM Superbike-Geschehen eingreifen. Der Este hatte sich, neu eingestiegen bei BMW, ihm Rahmen des Langstrecken-WM-Laufes in Le Mans verletzt. Das Schultereckgelenk, früher bekannt als Tossy 3, ist hinüber. Dazu wurde im Nachgang noch eine Verletzung am Bein festgestellt.

Nach dem Gespräch mit dem behandelnden Arzt lässt Soomer die Vernunft walten und zieht es vor, sich richtig auszukurieren. «Vier bis sechs Wochen dauert das mit der Schulter», erklärt Soomer, «das kommt hin und wird auch schon besser. Auf eine Operation verzichte ich, dann würde das ganze nämlich drei Monate dauern.»

Die Rennen wird der Este sicherlich über den kostenlosen Live-Stream verfolgen und sich anschließend eine Taktik für Oschersleben zurechtlegen.