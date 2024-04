IDM: Nico Thöni springt für Martin Vugrinec ein

Der Kroate wollte beim IDM Auftakt am Sachsenring seine Debüt in der Superbike-Klasse geben. Doch nach einem Sturz bei den 24-Stunden von Le Mans liegt Vugrinec mit einem Beinbruch im Hospital.

In der Langstrecken-WM wimmelt es nur so von ehemaligen und noch aktiven IDM-Piloten. Dem Umsteiger Martin Vugrinec ist jetzt genau das passiert, wovor sich viele IDM-Chefs fürchten. Der Pilot hat sich im Rahmen der EWC verletzt und kann am IDM-Lauf nicht teilnehmen.

So ergeht es gerade dem neuen IDM-Team um Oliver Skach, die mit ihrer Kawasaki und dem Fahrer Martin Vugrinec am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring in ihr neues Abenteuer starten wollten. Doch am vergangenen Wochenende meldete sich Vugrinec aus dem Krankenhaus. «So, ich habe Le Mans leider vorzeitig beendet», so seine Nachricht. «Mein linkes Bein ist ziemlich übel gebrochen und ich muss am Montag wieder operiert werden. Es herrscht eine Mischung aus Traurigkeit, Wut und Enttäuschung. Aber ich möchte nicht zu viel Zeit darauf verwenden, ich komme wieder, wie ich es immer tue. Vielen vielen Dank für all die lieben Nachrichten.»

Jetzt kam die endgültige Absage des Kroaten. «Der schwierigste Teil ist nicht der Schmerz», so Vugrinec, «den ich nehme, sondern die Auszeit. Ich habe mich wie ein kleines Kind auf mein erstes Rennen für Skach Motors gefreut. Vor allem weil es auf dem Sachsenring ist, meine Lieblingsstrecke. Leider werde ich dort nicht fahren können und es bricht mir das Herz, aber früher kam ich zu früh nach Verletzungen zurück und es war normalerweise eine schlechte Idee. Ich komme ohne Zweifel wieder, aber ich fühle mich wirklich traurig, den Sachsenring zu verpassen.»

Oliver Skach setzte sich auch gleich ans Telefon, um für Ersatz zu sorgen. Als Ex-Rennfahrer kennt er sich in der Materie aus, seine aktive Rennfahrerzeit ging von 1995 bis 2020. Die Dark Dog Challenge und die IDM Superbike waren nur einige seiner Stationen. 2014 wurde er Deutscher Langstreckenmeister, 2017 gewann er in der EWC (Endurance World Championship) die Super-Twin Kategorie und wurde 2017 sowie 2018 Langstrecken-Europameister.

Mit dem Österreicher Nico Thöni erwischte Skach als Ersatzmann beim Sachsenring-Rennen einen ausgewiesenen Kawasaki-Fachmann, der schon im IDM-Kawa-Team des Schweizers Emil Weber erfolgreich war und nun schon seit einigen Jahren seine Runden mit dem Team Bolliger in der Langstrecken-WM dreht. Inzwischen hat auch Thönis Chef seinen Segen in Form der benötigten Urlaubsgenehmigung gegeben und Thöni kann seinen IDM-Reise in der kommenden Woche antreten.