IDM Most: Der Superbike-Samstag mit Pre Practice

Florian Alt und Ilya Mikhalchik kamen am ersten Tag des IDM Superbike-Wochenendes in Most als einzige unter die 1.33er-Marke. Doch die Startplätze werden erst in der Superpole 2 am Samstag ausgefahren.

Drei Mal durften die Piloten der IDM Superbike am Freitag auf die Piste. Die schnellsten 12 hatten am Ende die Fahrkarte in die Superpole 2 am Samstag. Die restlichen 17 Fahrer treffen sich vorher in der Superpole 1 wieder. Wer dort auf den Plätzen 1 bis 3 landet, kriegt einen Extra-Reifensticker und darf nochmal in der Superpole 2 ran.

Erstes Freies Training

Schon kurz nach dem Frühstück ging es in Most um 9.35 Uhr für die IDM Superbike-Piloten bereits an die Arbeit. Im ersten Freien Training legte der Ukrainer Ilya Mikhalchik mit einer Zeit von 1.32,812 min vor. Gefahren in seiner 12. von 13 Runden. Mit einem Rückstand von 0,677 min, gefahren in der vierten von 12 Runden, rangierte IDM-Leader Florian Alt auf Rang 2. Nur wenige Hundertstel dahinter tauchten der wieder erstarkte Finne Hannes Sommer und das GERT56-Trio mit Patrick Hobelsberger, Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig auf.

Zweites Freies Training

Im zweiten Freien Training änderte sich die Reihenfolge. Die Bestzeit vom Morgen schaffte keiner der Piloten. Auch Mikhalchik schaffte keine 1.32er-Runde mehr. Schnellster Mann am Mittag war Hannes Soomer mit einer Zeit von 1.33,147 min. Bis Platz 8 von Max Enderlein reichten die 33er-Zeiten. Nicht so toll lief das Training für den BMW-Piloten Philipp Steinmayr, der Österreicher musste einen Sturz einstecken. Ein Blick der Rennleitung ging in Richtung Rob Hartog vom Team SWPN. Die Niederländer hatten ihre Yamaha nicht wie inzwischen fest vorgeschrieben in der Boxengasse mit dem Auspuff nach außen warmlaufen lassen, sondern das Aggregat in der ihrer Box angeworfen.

Pre Practice

Am Nachmittag wurde es erstmals ernst im Kampf um die besten Startplätze. Denn für die schnellsten 12 geht die Fahrt nach den neuen Regel gleich weiter in die Superpole 2 am Samstag.

Alt, Lorenzo Zanetti, Maximilian Kofler und Bálint Kovács stürmten als erste Fahrer auf die Strecke zum Pre Practice. Laut Wetter App waren keine Regenschauer im Anmarsch. Nach vier Trainingsminuten war Hannes Soomer schon wieder bei 1.33er-Zeiten angekommen. Mit Mikhalchik, Hobelsberger, Finsterbusch und Jähnig waren kurz drauf vier weitere 1.33er-Kunden im Anmarsch. Wobei Hobelsberger mit seiner 1.33,612 min der Schnellste war.

Crash wurde vermeldet: Von Jan-Ole Jähnig und Leon Orgis. Mit dem Zusatz «rider ok». Alt unterbot seine persönliche Bestzeit vom Vormittag und fuhr mit der Zeit von 1.32,933 min auf den ersten Platz. Mikhalchik war ihm zu dem Zeitpunkt mit einer Zeit von 1.33,040 min dicht auf den Fersen. Zwischendurch verabschiedete sich immer mal wieder die Verbindung zwischen offizieller Zeitnahme und den Monitore, sodass das Training eine extra Prise Spannung mitbekam.

Kurz vor der zweiten Halbzeit war wie üblich viel los in der Box, wo die Fahrer ihren Schlachtplan für die letzten 15 Minuten angingen. Um noch in die provisorische erste Startreihe vorzupreschen, war noch eine tiefe 1.33er-Zeit nötig. Bei noch zehn zu fahrenden Minuten war gerade mal ein Drittel des 28 Mann starken Teilnehmerfeldes auf der Strecke. Alt eröffnete dann den Reigen zum Endspurt des Pre Practice. Der Rest der Top-Fahrer ließ da noch auf sich warten.

Bei noch sieben zu fahrenden Minuten machte sich Mikhalchik wieder auf den Weg, um vielleicht doch noch die Pole-Zeit von Alt zu unterbieten. Auch Zanetti war unterwegs, bekam von der Rennleitung aber gleich eine Verwarnung, da er am Ausgang der Boxengasse die weiße Linie gekreuzt hatte. Bei den Zeiten war da noch alles beim Alten. Jedoch hatten auch Finsterbusch und Hobelsberger noch ein paar letzte Runden unter die Räder genommen.

Doch so wirklich viel passierte dann auf der Strecke nicht mehr. Mihalchik spulte die tiefen 1.33er-Zeiten in Serie ab, sparte sich die Attacke aufs Alts Bestzeit aber wohl für den Samstag und die Superpole 2 auf. Denn erst mit den dann gefahrenen Zeiten macht man seine endgültigen Startplätze für die beiden Rennen am Sonntag klar.

Ergebnis Pre Practice/Superpole 2

1. Florian Alt (D), Honda 1.32,933 min

2. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.33,040 min

3. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.33,273 min

4. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.33,326 min

5. Hannes Soomer (EST), BMW

6. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.33,612 min

7. Maximilian Kofler (A), Yamaha 1.33,922 min

8. Lorenzo Zanetti (I), Ducati 1.33,923 min

9. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.33,968 min

10. Bálint Kovács (HU), BMW 1.34,022 min

11. Max Schmidt (D), BMW 1.34,106 min

12. Kevin Orgis (D), BMW 1.34,265 min

Ergebnis Pre Practice/Superpole 1

13. Thomas Gradinger (A), Yamaha 1.34,313 min

14. Federico Caricasulo (I), Kawasaki 1.34,314 min

15. Max Enderlein (D), Yamaha 1.34,432 min

16. Colin Velthuizen (NL), BMW 1.34.449 min

17. Rob Hartog (NL), Yamaha 1.34,622 min

18. Luca Grünwald (D), BMW 1.34,869 min

19. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.35,104 min

20. Milan Merckelbagh (NL), BMW 1.35,428 min

21. Marc Moser (D), Ducati 1.35,479 min

22. Oliver König (CZE), Ducati 1.35,522 min

23. Marco Fetz (D), BMW 1.35,571 min

24. Sandro Wagner (D), BMW 1.35,633 min

25. Moritz Jenkner (D), BMW 1.35,823 min

26. Björn Stuppi (D), BMW 1.37,380 min

27. Julius Ilmberger (D), BMW 1.37,602 min

28. Leon Franz (D), BMW 1.38,072 ,in

29. Leon Orgis (D), Yamaha 1.41,421min