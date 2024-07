Leandro Mercado ist zurück in der Superbike-WM

Der IDM Superbike-Pilot hat sich mit dem IDM-Lauf in Most Ende Juni auf der Strecke in Tschechien gerade gut warmgefahren. Jetzt kehrt er für ein Rennen zu seinem alten Honda-WorldSBK-Team zurück und ersetzt Adam Norrodi

Die MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft kommt zur sechsten Runde der Saison in das Autodrom Most. Dort wird das Petronas MIE Racing Honda Team mit zwei neuen Fahrern antreten, da Tarran Mackenzie und Adam Norrodin verletzungsbedingt fehlen. Das Team tritt mit Neuzugang Hayden Gillim (USA) an und hat seinen ehemaligen Piloten Leandro 'Tati' Mercado reaktiviert.

Das ist dann die dritte Meisterschaft, bei der Mercado in diesem Jahr dabei ist. Normalerweise fährt er in der IDM Superbike für das Team Kawasaki Weber Motos, welches erst wieder am übernächsten Wochenende auf dem Schleizer Dreieck im Einsatz ist. Arbeitsplatz 2 ist das Team Honda Viltais, wo er neben IDM-Superbike-Meister Florian Alt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft am Start ist. Doch am kommenden Wochenende wurden seine Dienste für den Ausflug nach Suzuka nicht benötigt, so dass sich Mercado auf ein gemütliches Familien-Wochenende daheim im italienischen Imola hätte freuen können.

Doch stattdessen packte der Argentinier Mitte der Woche, nach dem Anruf seine ehemaligen WM-Teams, wieder die Arbeitsklamotten ein und machte sich auf den Weg nach Most. Dort wird er neben MotoAmerica Superstock 1000 Champion Hayden Gillim in der Box stehen, der in diesem Jahr für Honda in der amerikanischen Superbike-Meisterschaft fährt. Gillim ist der Cousin des verstorbenen Nicky Hayden.

Auf der anderen Seite der Box kehrt 'Tati' Mercado in die WorldSBK und das MIE Honda Team zurück und ersetzt Adam Norrodin, der nach einem Sturz in Rennen 2 in Donington Park außer Gefecht gesetzt ist. Mercados letztes Rennen für das Team fand beim Saisonfinale 2023 in Jerez statt, wo er das erste Freie Training bei nassen Bedingungen auf Platz 1 beendete. Der Argentinier bringt mit 194 Rennstarts in der WorldSBK reichlich Erfahrung in das Team ein, auch wenn er noch kein Podium vorweisen kann.

«Es wird gut sein, wieder im WorldSBK-Paddock zu sein, und das mit einem Team, das ich kenne», beurteilt Mercado seine Chance. «Glücklicherweise konnte ich an diesem Wochenende fahren, da ich bei den Acht Stunden von Suzuka nicht dabei bin. Ich gehe nicht mit besonderen Erwartungen in das Wochenende, aber ich möchte mich von Session zu Session verbessern. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erfahrung zu nutzen und dem Team mehr nützliche Daten zu liefern. Ich möchte dem Petronas MIE Racing Honda Team dafür danken, dass sie mich wieder eingeladen haben und hoffe, dass wir ein gutes Wochenende haben werden.»