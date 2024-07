Ex-Pilot Litjens schreibt ein Buch nach dem Crash

Der Niederländer war vor vielen Jahr auch Teil der IDM-Gemeinschaft. Bis sich sein Leben im Jahr 2009 nach einem Unfall grundlegend änderte. Abstürze inklusive. Jetzt erzählt er seine Geschichte selbst.

Lange war der Niederländer Joey Litjens national und international unterwegs. Unter anderem kämpfte er in der IDM 125 des Jahres 2008 mit dem späteren WM-Piloten Marcel Schrötter um den Titel. Ein Jahr später änderte ein Unfall beim Rennen im niederländischen Hengelo sein Leben. Schon vor einigen Jahren veröffentlichte der Autor Jarno van Osch unter dem Titel «Impact die Lebensgeschichte Litjens nach dessen Unfall». Seit dem Crash gegen einen Baum und multiplen Verletzungen kann er seinen rechten Arm nur noch eingeschränkt bewegen. Laut Amazon beschreibt das Buch Impact diesen mühsamen Prozess, die Hintergründe seines Unfalls und die Höhen und Tiefen seiner Rennkarriere. Ausserdem gibt das Buch einen einzigartigen Einblick in den internationalen Motorsport, gesehen durch die Augen eines niederländischen Talents.

Jetzt ist der ehemalige Rennfahrer, der sich später auch als Coach für den Nachwuchs engagierte, selbst zum Autor geworden. «Littekens Narben» (niederländische Ausgabe). Die unzensierte Geschichte des Motorradfahrers Joey Litjens. Am 14. Juni 2024 stellte Litjens sein Werk in den Niederlanden vor.

Bei Amazon heißt es: Der Motorradfahrer Joey Litjens lebt seinen Jugendtraum. Er fährt in der Weltmeisterschaft und ist fest entschlossen, die absolute Spitze zu erreichen. Doch am Himmelfahrtstag 2009 findet seine Karriere ein jähes Ende, als er bei einem Straßenrennen gegen einen Baum fährt und einen schweren Nervenschaden im rechten Arm erleidet. Der Traum weicht einer neuen, harten Realität: harte Rehabilitation, Trauer um seinen plötzlich verstorbenen Vater, aber auch ein Comeback. Was folgt, ist eine Zeit des Wahnsinns mit Sex, Alkohol und Drogen. Und dann ein weiterer Sturz.

Erneut wacht Joey auf. Der Wahnsinn weicht einem Sinn. Für sein eigenes Leben, für das von (ehemaligen) Süchtigen, für Menschen mit körperlichen Behinderungen und für alle, die von Joeys Geschichte lernen wollen. In Narben erzählt Joey diese Geschichte, unzensiert und voller positiver Energie. Ein spannendes Buch für alle, die Rennen und Action lieben, eine inspirierende Geschichte für alle, die gefallen sind und wieder aufstehen wollen.

Joey schien für die Spitze bestimmt zu sein, musste aber nach einem schweren Sturz aus einem tiefen Tal aufsteigen. Dies ist seine raue Geschichte. (Quelle: Olav Mol)