Bálint Kovács IDM-Leistungskurve zeigt nach oben

Im Schatten des neuen IDM Superbike-Champions Ilya Mikhalchik entwickelt sich im Team Champion-alpha-Van Zon-BMW ein neues Talent immer weiter in Richtung Top-Platzierungen.

Bálint Kovács hatte wenige Tage vor der Reise an den Nürburgring noch seinen 23. Geburtstag gefeiert. Für den Ungar war es der erste Besuch auf der ehemaligen Formel 1-Strecke. «Auf den ersten Blick schien die Strecke nicht schwierig», urteilte er im Vorfeld, «aber die Asphaltwechsel und der Höhenunterschied machen sie zu einer Herausforderung.» Einer Herausforderung, der sich der Ungar auch mit wenig Trainingskilometern stellte, Ausrutscher inklusive. Die ersten Runden drehte er im Regen. «Der Nebel war so dicht, dass wir nicht mehr als 50-100 Meter weit sehen konnten, was mit 200 PS-Motoren ziemlich gefährlich war», urteilte er. Im Qualifying der Ausrutscher. Doch Kovács konnte nach kurzer Reparatur wieder zurück auf die Strecke und blieb nur sieben Zehntel hinter Polesetter Ilya Mikhalchik.

In den beiden Rennen machte der Ungar seine Sache perfekt. Nach dem Start konnte er sich beide Male gut in der Verfolgergruppe behaupten und mit den Plätzen 8 und 7 zwei Top-Ten-Ergebnisse einfahren. «Ich bin wirklich glücklich», versicherte er nach einem anstrengende Tag. «Ich war das erste Mal überhaupt auf der Strecke, aber konnte zwei starke Rennen abliefern. Im Qualifying hatte ich einen Fehler gemacht, aber zum Glück bin ich mit einem Lowsider und nicht mit einem Highsider gestürzt. Meine Crew konnte das Motorrad wieder aufbauen und ich habe es dann geschafft, mich noch als Elfter zu qualifizieren. Die Rennen waren mehr als gut, die Pace war nahe an der der Spitzenleute. Ich würde mal sagen, auf einer neuen Strecke ohne Test war das ein starkes Ergebnis.»

Doch seine Gedanken gingen auch an seinen Teamkollegen Philipp Steinmayr und Ilya Mikhalchik. «Ich wünsche Phil, der in Rennen 1 einen bösen Sturz hatte, alles Gute», so Kovács, «und natürlich meine Glückwünsche an Ilya zum Gewinn des Meisterschaft.»

Punkte IDM Superbike nach 12 von 14 Rennen

1. 258 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 177 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 148 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

4. 137 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

5. 136 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

6. 128 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

7. 99 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 97 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

9. 86 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 55 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

12. 51 Punkte Jan Mohr (A), BMW

13. 38 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

14. 37 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

15. 37 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 21 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

18. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

19. 15 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

21. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

22 9 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

23. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

24. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 6 Punkte Marco Fetz (D), BMW

27. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

28. 2 Punkte Marc Moser (D), Ducati