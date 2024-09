Max Kofler: Top-Ten-Dauergast in der IDM Superbike

Der Österreicher kommt in der für ihn noch neuen IDM Superbike immer besser in Fahrt. Ein Defekt im zweiten Rennen am Nürburgring verhinderte eine bessere Ausbeute. Bruder Andreas auf Titelkurs.

Die Brüder Andreas und Maximilian Kofler waren auf dem Nürburgring wieder im Auftrag von Yamaha unterwegs. Während Andreas auf dem besten Weg ist, den Titel in der IDM Supersport klarzumachen, ist Maximilian, der ältere der beiden Brüder, inzwischen in der IDM Superbike angekommen und Top Ten ist kein Fremdwort mehr.

Denn einen weiteren Top-Ten-Platz holte Maximilian Kofler in der Superbike-Klasse an diesem Wochenende am Nürburgring. Der 24-Jährige wurde Neunter im ersten Rennen und war damit erneut der beste Yamaha-Pilot. Schon in der Qualifikation zeigte der Serien-Rookie auf, als er sich, wie schon in Assen, für die dritte Startreihe qualifizierte.

In den nebligen und regnerischen Trainings am Freitag wurde er sogar zweimal Dritter und zeigte seine Stärke bei schwierigen Bedingungen. «Das war echt ein gutes Wochenende für mich, die beiden Starts in den Rennen waren gut», schilderte der Yamaha-Pilot und fügte an: «Vor allem war der Speed an diesem Wochenende recht gut. Im ersten Rennen war ich so knapp wie noch nie am Sieger dran.»

Im zweiten Rennen sah er die Ziellinie nicht, fiel erneut in den Top-Ten liegend, aus. Nach einem technischen Defekt war er gestürzt, konnte aber anschließend selbstständig sein Motorrad in die Box zurückbringen. «Ich merke, dass ich mich immer wohler auf der R1 fühle und auch der Nürburgring lag mir als Strecke ganz gut. Ich war in beiden Rennen längere Zeit im Führungspaket mit dabei und zeige, dass ich mich immer bessere in der IDM Superbike etabliere», resümierte er abschließend.

Punkte IDM Superbike nach 12 von 14 Rennen

1. 258 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 177 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 148 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

4. 137 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

5. 136 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

6. 128 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

7. 99 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 97 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

9. 86 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 55 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

12. 51 Punkte Jan Mohr (A), BMW

13. 38 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

14. 37 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

15. 37 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 21 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

18. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

19. 15 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

21. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

22. 9 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

23. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

24. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 6 Punkte Marco Fetz (D), BMW

27. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

28. 2 Punkt Marc Moser (D), Ducati