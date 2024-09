IDM Superbike-Titel: Es kann nur einen geben

Beim vorletzten Rennen der Saison 2024 wird es Zeit, den Rechenschieber auszupacken und diverse Möglichkeiten durchzuspielen. Ilya Mikhalchiks Chancen auf Titel Nummer 4 sind rosig.

Nach dem Totalausfall von HRP-Pilot Florian Alt und den damit verbundenen Nullern von Assen, sehen die Chancen des Titelverteidigers eher mau aus. Zumal sich Alt noch derart an der rechten Hand verletzte, dass sein Start am Nürburgring lange gewackelt hat. Alt tritt an, schmerzhafte Hand hin oder her. 100 Punkte sind noch im Meisterschaftstopf, die verteilt werden wollen.

Aktuell liegt Ilya Mikhalchik vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW vorne. Mit 58 Punkte Vorsprung. Gesetzt den Fall, dass der Ukrainer das erste Superbike-Rennen am Sonntag gewinnen würde, kämen weitere 25 Punkte dazu. Womit er dann bei 238 wäre. Alt müsste dann mindestes neun Punkte holen, um die Titelentscheidung zumindest mal auf den Nachmittag zu verschieben. Es bräuchte insgesamt 164 Zähler auf Alts Konto, um Mikhalckis Vorsprung bei 74 Punkten zu halten.

Klappt das nicht und holt Alt nur acht Punkte wäre er raus aus der Meisternummer. Denn dann hätte Mikhalchik 75 Punkte Vorsprung. Und bei den noch 75 restlichen Punkten für Lauf 2 am Nürburgring und den beiden Rennen in Hockenheim könnte sich Mikhalchik drei Nuller gönnen und Alt drei Siege. Es bliebe beim Titel für Mikhalchik, da bei Punktegleichstand derjenige vorne liegt, der mehr Siege eingefahren hat. Und das wäre nach wie vor der Ukrainer.

Rechnerische Titelchancen haben vor den beiden Nürburgring-Läufen noch Patrick Hobelsberger und Toni Finsterbusch, beide vom Team GERT56. Allerdings liegt Hobelsberger bereits 89 Punkte hinter Mikhalchik, Finsterbusch satte 94.

Punkte IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. 213 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 155 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 124 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

4. 119 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 99 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

6. 91 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

7. 89 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

8. 82 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

9. 74 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

11. 48 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

12. 36 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

13. 31 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

14. 31 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

15. 31 Punkte Jan Mohr (A), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

18. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

19. 13 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

21. 11 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

22. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

23. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

24. 6 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

27. 3 Punkte Marco Fetz (D), BMW

28. 1 Punkt Marc Moser (D), Ducati