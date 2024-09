Nürburgring: Hannes Soomer knackt Ilya Mikhalchik

Die IDM Superbike hat mit Mikhalchik einen neue Champion. Doch die Luft an der Spitze wird dünner. Mit Hannes Soomer hat sich ein neuer Siegfahrer im höchsten deutschen Prädikat in die Liste eingetragen.

Beim Auftakt der IDM auf dem Sachsenring hießen die Laufsieger noch Lorenzo Zanetti, nach einem gewagten, am Ende erfolgreichen Reifen-Poker, und Patrick Hobelsberger. Bei den restlichen Läufen hieß der Sieger entweder Florian Alt oder Mikhalchik. Im ersten Rennen am Nürburgring musste sich Hannes Soomer erneut von Mikhalchik versägen lassen.

«Wir kommen jedes Rennen näher dran», meinte der Este nach Platz 2. «Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal auf dem ersten Platz lande. Drei Mal habe ich jetzt mit Ilya Mikhalchik um den Sieg gekämpft. Drei Mal hat er mich geschlagen. Wir haben einen guten Job gemacht, besser als zuletzt in Assen. Das Ziel bleibt. Wir wollen ihn schlagen.»

Im zweiten Eifel-Lauf war es dann endlich soweit. Auch wenn Soomer zum Schluss auf der erkennbar letzten Rille mit seiner BMW um den Kurs zirkelte. Sogar ein Schnitzer in der letzten Runde konnte den Esten nicht mehr vom Sieg abhalten. Mikhalchik war, den Titel vor Augen, nicht nah genug dran, um auf der sicheren Seite vorbeizukommen.

«Endlich», schnaufte Soomer nach vollbrachtem Job. «Ich habe gewonnen. Es hat lange gedauert. Ich bin happy. Das Rennen war tough. Bei meinem Motorrad ging die Temperatur hoch und ich musste aus dem Windschatten draußen bleiben, um sie unten zu halten. Die aktuellen Temperaturen haben das Motorrad stark aufgeheizt. Ich habe bis an mein Limit gepusht. Wenn Ilya sagt, dass er dieses Tempo in Ruhe mitgehen konne, dann haben wir noch einiges an Arbeit vor uns.»

Die Fortsetzung folgt beim Finale auf dem Hockenheimring.

Punkte IDM Superbike nach 12 von 14 Rennen

1. 258 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 177 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 148 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

4. 137 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

5. 136 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

6. 128 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

7. 99 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 97 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

9. 86 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 55 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

12. 51 Punkte Jan Mohr (A), BMW

13. 38 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

14. 37 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

15. 37 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 21 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

18. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

19. 15 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

21. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

22. 9 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

23. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

24. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 6 Punkte Marco Fetz (D), BMW

27. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

28. 2 Punkte Marc Moser (D), Ducati