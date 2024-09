Jan Mohr will Österreicher-Wertung der IDM gewinnen

Die Entscheidung, welcher Österreicher in der IDM Superbike am besten ist, fällt beim Finale. Jan Mohr vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW rechnet sich Chancen aus. Nürburgring bringt gute Punkte-Beute.

Jan Mohr kam aus Österreich an den Nürburgring gereist und fuhr mit einer Verbesserung in der Gesamttabelle um satte drei Plätze wieder ab. Bis auf Rang 12 konnte sich Mohr nach seiner über ein Jahr andauernden Verletzungspause wieder eindrucksvoll in der Meisterschaft etablieren. Vom Qualifying bis zum letzten Rennen trieb sich der Österreicher stets in den Top-Ten herum. Am Sonntag überzeugte er mit zwei sechsten Plätzen.

«Es war ein deutlicher Schritt nach vorne», beschreibt er sein Nürburgring-Wochenende in eigenen Worten. «Vom ersten Training an habe ich mich auf dem Motorrad wohler gefühlt als noch zuletzt in Assen. Sogar bei den nassen Bedingungen. Ich hatte im Qualifying nur 0,6 Sekunden auf die Pole-Zeit. Mit dem geringen Abstand war es mein bestes Quali bisher. Es war extrem, wie viel Fahrer in nur einer Sekunde waren. Die Rennen waren beide gut. Das erste besser als das zweite.»

«Ich musste mich in Lauf 1 ein wenig nach vorn kämpfen«», erzählt er. «Zum Schluss wollte ich noch Florian Alt attackieren, aber mir sind in der ersten Kurve zwei Fehler unterlaufen, die mich gleich sieben oder acht Zehntel gekostet haben. Ich war dann wieder dran, aber es ging sich nicht aus. Nach Ilya Mikhalchik habe ich in der letzten Runde die zweitschnellste Runde gefahren und die viertschnellste Zeit gesamt. Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Kampf mit meinem Teamkollegen Bálint Kovács. Er war am Anfang schneller und hat mich überholt. Am Ende konnte ich mich gegen ihn durchsetzen und sogar etwas wegfahren. Das Problem mit dem Vorderreifen hatten aufgrund der hohen Temperaturen alle, aber ich wohl ein wenig mehr. Aber ich bin happy mit dem Ergebnis.»

In Hockenheim beim IDM-Finale wird nun entschieden, wer die interne Österreicher-Wertung gewinnt. Die aktuelle Lage: Platz 10 55 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha, Platz 11 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW, Platz 12 51 Punkte Jan Mohr (A), BMW und Platz 13 38 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha. Steinmayr ist bereits raus, er hatte sich beim Crash am Nürburgring verletzt und fällt in Hockenheim aus.

Punkte IDM Superbike nach 12 von 14 Rennen

1. 258 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 177 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 148 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

4. 137 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

5. 136 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

6. 128 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

7. 99 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 97 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

9. 86 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 55 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

12. 51 Punkte Jan Mohr (A), BMW

13. 38 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

14. 37 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

15. 37 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 21 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

18. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

19. 15 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

21. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

22. 9 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

23. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

24. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 6 Punkte Marco Fetz (D), BMW

27. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

28. 2 Punkte Marc Moser (D), Ducati