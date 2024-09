Maximilian Kofler: Schnellster IDM-SBK-Österreicher

Neues Motorrad, neues Team und neue Serie. Am Ende schafft Maximilian Kofler vom Team Yamalube Kofler den zehnten Gesamtrang nach kleiner Hockenheim-Rangelei mit Landsmann Jan Mohr.

Mit Platz 10 in der Superbike-Endabrechnung verabschiedete sich Maximilian Kofler beim IDM Superbike-Finale auf dem Hockenheimring in die Winterpause. Damit gewinnt er auch die interne Österreicher-Wertung vor seinen Landsleuten Jan Mohr und Philipp Steinmayr.

Das erste Rennen endete für Kofler bereits mit einem Top-Ten-Ergebnis und er bestätigte damit seinem Startplatz aus der Superpole. Größter Konkurrent um den zehnten Platz in der Gesamtwertung war Jan Mohr, der auf dem vierten Platz im Ziel angekommen war und mit zwei Punkten mehr an Kofler in der Tabelle vorbeizog. «Rennen 1 war schon sehr gut», freute sich Kofler, «denn mit Platz 9 und dem geringsten Abstand von knapp zehn Sekunden zum Sieger in dieser Saison bin ich sehr zufrieden. Auch die Pace über das gesamte Rennen war sehr konstant und gut.»

Am Nachmittag in Rennen 2 entwickelte sich nach einem starken Start von Kofler ein enger Kampf mit Mohr um den zehnten Meisterschaftsplatz. Mohr fiel nach einem Kontakt mit Kofler aus und ebnete ihm den Weg zum zehnten Platz. Damit beendet er die Meisterschaft als beste Yamaha und bester Österreicher. «Ins zweite Rennen konnte ich richtig gut hineinstarten», so Kofler. «Ich konnte einige Gegner überholen und habe mich auf Platz 7 nach vorne gekämpft. Schade war es, dass Jan Mohr leider gestürzt ist. Wir sind leicht aneinandergekommen. Er war hinter mir und hat mich berührt und ist dann gestürzt. Man kann mit dem Wochenende und mit der gesamten Saison sehr zufrieden sein.»

IDM Superbike Endstand 2024

1. 299 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 215 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 165 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

4. 164 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

5. 149 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

6. 137 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

7. 136 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

8. 117 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

9. 92 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 71 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 64 Punkte Jan Mohr (A), BMW

12. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

13. 47 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

14. 39 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

15. 37 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

16. 21 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

17. 24 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

18. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

19. 22 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

21. 13 Punkte Marco Fetz (D), BMW

22. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati #

23. 10 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

24. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

25 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

26. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

27. 6 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

28. 2 Punkte Marc Moser (D), Ducati