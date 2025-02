Team SWPN mit Mohr und Czarkowski in der IDM 2025

Das niederländische Team schickt mit Jan Mohr einen Österreicher in die Rennen der IDM Superbike. Dylan Czarkowski, erfolgreicher KTM-Jäger in der IDM Supersport 300, steigt eine Klasse auf.

Das Team SWPN rüstet sich für eine vielversprechende Saison in der IDM. Unterstützt von der Yamaha Motor Europe Niederlassung Benelux und als stolzer Partner der Stichting Zorgeloos Kind setzt SWPN auch 2025 wieder ein starkes Fahrerduo ein: Der Österreicher Jan Mohr wird das Team in der IDM Superbike vertreten und der niederländische Hoffnungsträger Dylan Czarkowski gibt sein Debüt in der IDM Supersport Meisterschaft.

In der IDM Superbike-Kategorie wird Jan Mohr auf einer Yamaha YZF-R1 antreten. Der 26-jährige Österreicher verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung in der IDM Superbike, zuletzt im BMW-Team von Werner Daemen, und bringt wertvolles Know-how und Schnelligkeit in das Team ein. «In den letzten Jahren hat Mohr gezeigt, dass er ein technisch versierter Fahrer ist, der es mit den schnellsten Fahrern im Feld aufnehmen kann», erklärt das Team die Verpflichtung.

Mohr bildet ein Team mit dem niederländischen Talent Dylan Czarkowski. Mit einem beeindruckenden Wachstumskurs und starken Fortschritten in früheren Meisterschaften wird der 18-jährige Fahrer die Chance bekommen, sich 2025 in der prestigeträchtigen IDM Supersport zu beweisen. Czarkowski ist schon seit langem Teil der Yamaha-Familie. So wurde er 2021 Meister im Yamaha KicXstart R125 Cup und war auch im Yamaha R3 bLU cRU Cup und der IDM Supersport 300 erfolgreich. Bei SWPN wird das junge Talent den Raum haben, sich weiter zu entwickeln, unterstützt von einem erfahrenen Team und einer konkurrenzfähigen Yamaha YZF-R6.

«Vom ersten Kontakt an hatte ich ein sehr gutes Gefühl bei SWPN und konnte feststellen, dass sie ein sehr professionelles Team sind», sagt Jan Mohr. «Sie stecken eine Menge Energie in dieses Projekt und haben echtes Vertrauen in meine Fähigkeiten, Ergebnisse zu erzielen. Dank meiner Sponsoren, meinem Stammmechaniker, dem Team SWPN und Yamaha konnten wir alle Puzzleteile an ihren Platz setzen. Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und für alle Beteiligten. Ich glaube wirklich an dieses Projekt und kann es kaum erwarten, loszulegen. Große Dinge werden kommen.»

«Ich bin sehr glücklich, dass ich den Wechsel zu einem professionellen Team und einem größeren Motorrad vollziehen konnte», lässt Dylan Czarkowski. «Ich bin dankbar, dass SWPN an mich glaubt und mir die Chance gibt, mich weiterzuentwickeln. Mit ihrer Unterstützung und Anleitung plane ich, in meinem ersten Jahr große Fortschritte zu machen. Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.»

An der Spitze steht weiterhin Frank Brouwer als Teammanager, der selbst schon seine Runden in der IDM gedreht hat. «Ein komplett neues und auch junges Fahreraufgebot für dieses Jahr», so sein Fazit. «Zwei motivierte Jungs, die Energie ausstrahlen, mit denen es eine Freude ist, zu arbeiten. Mohr hat bewiesen, dass er in der hart umkämpften IDM-Superbike schnell sein kann. Das Ziel ist es, mit ihm ein stabiler Wert an der Spitze des Feldes zu werden. Dylan wird sein Rookie-Jahr in der IDM-Supersport mit einer guten Ausbildung auf der Yamaha-Strecke im Rücken beginnen. Wir freuen uns sehr darauf, ihn als Fahrer weiterzuentwickeln und gemeinsam Fortschritte zu machen. Es ist ein Projekt, das perfekt zu uns als Team passt. Einen jungen Fahrer aus unserem eigenen Stall auszubilden und ihn zu einem Sieger zu entwickeln, das haben wir als Team schon einmal gezeigt. Abschließend möchte ich Sasha de Vits viel Erfolg bei seiner Genesung wünschen. Es ist ein Verlust, ihn in diesem Jahr nicht in unserer Mitte zu haben.»