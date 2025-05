Motoradtke GYTR Penz 13 – IDM auf den letzten Drücker

Neu in der IDM

Das Team startet bei der IDM in der Superbike und der Sportbike Klasse. Quasi nur Stunden vor dem ersten Training zum Auftakt der Saison 2025 schickt Yamaha Sheridan Morais ins Rennen.

Der Yamaha Exclusive-Händler und GYTR ProShop Motorradtke wird 2025 mit zwei Yamaha R7 und den Fahrern Justin Hänse und Cedric Holme Nielsen an der IDM Sportbike teilnehmen. Darüber hinaus wird Sheridan Morais die Yamaha R1 in der IDM Superbike fahren. Auch wenn die Ankündigung ‚last minute‘ wirken mag, begannen die Vorbereitungen für diesen Schritt bereits im Sommer 2024.

«Wir haben in den letzten acht Monaten sehr hart daran gearbeitet», erklärt Lars Sänger, «2025 an der IDM teilzunehmen – ermöglicht durch die Unterstützung von Yamaha und unseren Partnern. Für die R7 ist kein offizieller Sportbike-Kit von Yamaha erhältlich, deshalb haben wir es selbst entwickelt und in den vergangenen Monaten ausgiebig getestet. Yamaha hat diese Entwicklung im Hintergrund begleitet und auch zur Qualitätssicherung beigetragen, sodass wir von einem hochwertigen Gesamtpaket sprechen können. Die Idee ist, das Jahr 2025 als offiziellen Test zu nutzen und anschließend 2026 den nächsten Schritt zu machen: Wir wollen diesen Kit auch anderen interessierten Teams und Fahrern zur Verfügung stellen.»

«Parallel zum Sportbike-Projekt haben wir im Auftrag von Yamaha gemeinsam mit TenKate das R1-Projekt evaluiert und darauf aufbauend einen Vorschlag gemacht, wie das Potenzial der R1 für 2025 besser ausgeschöpft werden kann», meint Sänger weiter. «Anschließend haben wir 2025 gemeinsam mit Apreco TenKate eine Reihe von Tests in Spanien durchgeführt. Ich denke, wir haben ein wettbewerbsfähiges Paket entwickelt. Sheridan wird als Testfahrer an den ersten Rennen teilnehmen. Danach werden wir sehen, ob wir die Saison wirklich zu Ende fahren oder ob wir uns entscheiden, gemeinsam mit Sheridan die Vorbereitung auf 2026 zu fokussieren. Letztlich brauchen wir jetzt vor allem Kilometer – die Entscheidung wird etwa im Juli fallen.»

«Bei diesem Projekt kommt vieles zusammen», fügt Yamaha-Mann Wim Vermeulen an. «Es ist immer gut, wenn sich ein GYTR ProShop zu einem professionellen Rennteam entwickelt, dem dies auch als Marketingplattform dienen kann. Zudem haben wir meiner Meinung nach mit Lars Sänger und Corine Brandhorst von Apreco TenKate zwei junge, neue Teammanager in der IDM, was wirklich notwendig ist.»

«Dass Yamaha bald eine neue R7 auf den Markt bringt, ist kein Geheimnis mehr», heißt es weiter. «Lars wird in diesem Jahr mit der aktuellen R7 die nötigen Erfahrungen sammeln, die von großem Wert sein könnten, wenn die aktualisierte R7 erscheint und Yamaha sich möglicherweise doch für einen Einstieg in die IDM Sportbike entscheidet. Mit Sheridan bringen wir einen erfahrenen Yamaha-Testfahrer ins Team, der uns bei den ersten Rennen wertvolles Feedback zum Potenzial der R1 in der IDM Superbike geben kann, dort liegt unser Fokus darauf, wieder ganz vorne mitzufahren.»