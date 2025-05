IDM Sportbike: Wer ist 2025 dabei?

Glücksbringer in der IDM Sportbike

IDM Supersport 300 war einmal. Was im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft eingeführt wird, kann man dieses Jahr bereits in der IDM Sportbike ausprobieren. 14 Talente haben sich angemeldet.

Wenn man genau hinschaut, wird die Klasse ein Duell zwischen Fahrern der Marke Triumph und, seit diesem Jahr neu bei der IDM, Aprilia. Mit Cedric Holme Nielsen und Justin Hänse haben sich zwei Yamaha-Piloten unter die 14 Teilnehmer gemischt. Potenzielle Motorräder sind nicht nur für die neue WM ab dem Jahr 2026 sondern ab sofort auch für die IDM Sportbike die Aprilia RS 660, die Honda CBR650, die Kawasaki Ninja 650, die Triumph Daytona 660 oder die Yamaha R7.

Die IDM führt bereits in diesem Jahr diese neue Kategorie ein, auch in Italien hat man sich zu diesem Schritt entschlossen. Vorreiter ist jedoch – wie bei der Supersport-Next-Generation – die Britische Serie, in der die Sportbike-Klasse bereits etabliert wurde. Erster Gewinner ist Triumph-Pilot Richard Cooper vor Edoardo Colombi auf Triumph.

Obwohl die Klasse neu ist, werden wir von Beginn an eine Nummer 1 zu sehen bekommen. Oliver Svendsen aus Dänemark war im Vorjahr noch auf einer KTM unterwegs und hatte mit dem Freudenberg Team den letzten Titel der IDM Supersport 300 einkassiert. Seine wohlverdiente Startnummer 1 darf er in die neue Klasse mitnehmen.

Die Teilnehmer der IDM Sportbike 2025

#1 Oliver Svendsen (S/Triumph)

#5 Sven Seidler (D/Aprilia)

#7 Kristoffer König (D/Aprilia)

#11 Ben Kugler (D/Aprilia)

#13 Luis Rammerstorfer (A/Triumph)

#20 Rick Koostra (NL/Triumph)

#22 Alexander Weizel (D/Aprilia)

#37 Felix Kauertz (D/Aprilia)

#44 Cedric Holme Nielsen (D/Yamaha)

#46 Ty Henriksen (DK/Aprilia)

#49 Korbinian Brandl (D/Aprilia)

#53 Petr Svoboda (CZ/Aprilia)

#63 Justin Hänse (D/Yamaha)

#87 Anton Södergren (DK/Triumph)