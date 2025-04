Oliver Svendsen: Ein Selbstporträt des IDM-Champions

Wenn es nach dem Dänen geht, soll der Titel in der IDM Supersport 300 aus dem Jahr 2024 nicht sein letzter gewesen sein. Mit einer Triumph geht Oliver Svendsen 2025 auf die Jagd in der IDM Sportbike.

Sein Name wird auf ewig als der letzte Meister der IDM Supersport 300 in den Geschichtsbüchern stehen. Mit einer KTM des Teams Freudenberg hatte sich der Däne im Vorjahr vor allem gegen seine eigenen Teamkollegen durchsetzen müssen, was trotz eines überschaubaren Teilnehmerfelds stets für prickelnde Rennen sorgte. Aus der kleinsten Klasse, die es in diesem Jahr nicht mehr in der IDM gibt und stattdessen von der IDM Sportbike abgelöst wird, hat sich Svendsen mit dem Titel schon im Winter verabschiedet.

Im Dezember 2024 hatte der Däne im Triumph-Team von Denis Hertrampf unterschrieben und wird dort in der neuen Sportbike-Klasse antreten. Vorher stellt er sich in seinen eigenen Worten vor:

«Kann ich mir zwei Minuten ihrer Zeit leihen», so die Frage des Nachwuchspiloten. «Mein Name ist Oliver Svendsen und mein Leben dreht sich um Rennsport. Es ist nicht nur eine Leidenschaft, nicht nur ein Hobby – es ist ein Lebensstil. Ich habe alles, was ich habe, in diesen Sport gesteckt. Jeden Tag arbeite ich daran, besser, stärker und schneller zu werden. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Ich will mein Bestes geben, für mich, für mein Team und für meine Sponsoren. Ich will zeigen, dass ich kein faules Kind bin, das glaubt, dass alles von alleine kommt. Ich arbeite hart dafür. Ich arbeite dafür. Denn sie, mein Team und ich haben es verdient.

2021 wurde ich dänischer Meister in der Supersport 600, meinem ersten Jahr in dieser Klasse, und ich bin nur die Hälfte der Saison gefahren. Im Jahr 2024 holte ich den Titel in der IDM SSP 300, was sich immer noch völlig surreal anfühlt. Und dieses Jahr, 2025, wartet das nächste große Kapitel als offizieller Fahrer für Triumph Deutschland in der Klasse Sportbike 660.

Es waren unzählige Stunden, viel harte Arbeit und große Opfer auf dem Weg dorthin nötig. Ich trainiere sechs Mal pro Woche im Institut Thomey in der Nähe von Selected Cars in Silkeborg, wo ich ein starkes Team von Trainern habe, die mich ständig fordern und an meine Grenzen bringen. Denn gerade am Rande der Komfortzone findet die Entwicklung statt. Hier merke ich, dass die ganze Arbeit, die ich investiere, Sinn macht.

Mein Rennen mache ich nicht allein. Ich habe ein großartiges Team um mich herum und einige treue Sponsoren, die seit Jahren hinter mir stehen. Sie sind an meinen Siegen ebenso beteiligt wie ich selbst. Und ich versuche immer, etwas zurückzugeben, indem ich so viele Messen und Veranstaltungen wie möglich besuche, meine Erfahrungen mit ihnen teile und sie auf die Rennstrecke einlade, damit sie das Adrenalin spüren und sehen können, woran sie beteiligt sind.

Mir ist klar, dass dies mein Traum ist. Es ist meine Entscheidung, all meine Zeit, meine Energie und jeden Cent darauf zu verwenden. Aber wenn sie jemanden kennen oder von einem Unternehmen gehört haben, oder wenn sie ein Unternehmen oder eine Person sind, die Teil dieser Reise sein möchte, geben Sie mir bitte einen kleinen Schubs. Ich werde dann weitermachen. Dies ist mein Leben und ich hoffe, dass ich es mit noch mehr Menschen teilen kann, die den Wert der Reise, auf der wir uns befinden, erkennen können.»