XMAS 2021 – Die Stimmen der IDM Supersport 300

Und schon ist wieder Weihnachten und der Jahreswechsel steht auch an. Damit ist auch bei den jüngsten IDM-Teilnehmern die Winterpause schon bald wieder geschafft. Vorher gehen noch Weihnachtsgrüße raus.

Für die Piloten der IDM Supersport 300-Piloten geht ein aufregendes Jahr zu Ende und die Gedanken richten sich schon wieder auf die neue Saison. Doch vorher wird noch gefeiert. Bei SPEEDWEEK.com haben die Nachwuchspiloten fleißig an der alljährlichen Frage-Aktion teilgenommen.

Die Fragen

1. Welcher Moment 2021 wird dir in Erinnerung bleiben?

2. Hast du einen guten Vorsatz für das Jahr 2022?

3. Welchem IDM-Kollegen schickst du einen Weihnachtsgruß?

4. Wer darf auf deiner Silvesterparty auf gar keinen Fall fehlen?

Die Antworten

Lennox Lehmann



1. Der Sturz im letzten Rennen in Hockenheim, danach das ‚lange‘ Warten in der Box bis zum Titelgewinn und nicht zu vergessen, das Haare abschneiden von meinem Teamkollegen Leo.

Hatte ne Wetter verloren.

2. Natürlich weiterhin Erfolge feiern und weitere wichtige Schritte in Richtung Profi machen.

3. Marvin Siebdrath und Leo Rammerstorfer.

4. Da fehlen eigentlich alle, da wir Silvester wahrscheinlich im Auto auf dem Rückweg aus Spanien sind.

Marvin Siebdrath



1. Ich denke, auf jeden Fall das erste Rennen in Oschersleben. Das Auftaktrennen direkt mit einem Sieg zu beginnen war schon ganz besonders. Aber auch das Wochenende in Assen werde ich nicht vergessen, weil ich da in der Summe die besten Resultate an einem IDM-Wochenende eingefahren habe.

2. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein echter guter Vorsatz ist, aber ich will mich auf jeden Fall weiter sportlich verbessern und entwickeln. Es gibt ja immer was, was man besser machen kann, das möchte ich 2022 Stück für Stück angehen und erreichen.

3. Ich denke, Dirk Geiger schicke ich einen Weihnachtsgruß, denn mit dem verstehe ich mich echt gut, auch wenn wir nicht im gleichen Team unterwegs sind.

4. Na das ist einfach: Meine ganzen Freunde. Es ist schon eine Tradition, dass die feste Clique hier bei mir zu Hause vor Ort gemeinsam ins neue Jahr feiert, das wird und soll auch in diesem Jahr so ein.

Micky Winkler



1. Definitiv mein erstes Podium seit langem im ersten Rennen in Most, das war nach meiner doch sehr durchwachsenen Saison letztes Jahr sehr befreiend

2. Nicht wirklich, meine Vorsätze sind nicht an Jahre gebunden. Aber natürlich will ich nächstes Jahr wieder gute Leistungen auf dem Bike zeigen.

3. Puh, einfach allen.

4. Das kommt ganz auf den Ort an, falls es beim Training an der Rennstrecke ist, auf jeden Fall Gabriel Noderer.

Toni Erhard



1. In Erinnerung bleibt mir auf jeden Fall die Poleposition in Most. Das war ein großartiger Moment für das ganze Team. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr öfter schaffen.

2. Mein guter Vorsatz für das nächste Jahr ist, mich in Top-Form zu bringen, damit ich meine Ziele erreichen kann.

3. Meine Weihnachtsgrüße gehen natürlich an meine beiden Teamkollegen, beziehungsweise das gesamte Team. Es war ein tolles erstes Jahr mit der Truppe.

4. Meine Silvesterparty feiere ich am liebsten mit meiner Familie und meinen besten Freunden.

Leo Rammerstorfer



1. Das Rennen im Rahmen (NTC) der Moto GP am Red Bull Ring. Wo ich sogar die eine oder andere Rennrunde führen konnte. Wenn man mit MM93 und Co. das Fahrerlager teilt ist das eine große Ehre.

2. Egal, in welcher Meisterschaft ich 2022 angreifen werde, ich möchte sie gewinnen. Und dafür werde ich mein Bestes geben.

3. An meinen Kumpel Lennox Lehmann und an meine österreichischen Kollegen Thomas Gradinger und Andreas Kofler.

4. Der Spaß und meine Freunde.

Troy Beinlich



1. Wie ich Hockenheim nach Rennabbruch in die Box geschoben habe und beim Re-Start mitfahren konnte

2. Endlich wieder Podestplätze einfahren

3. Micky Winkler und meinem Teamkollegen Toni Erhard

4. Mein Bruder Chris und meine Motocross-Kollegen Eric, Simon, Elia, Steffan und Marius.

Lucy Michel



1. Die gigantische Anlage am Red Bull Ring in Spielberg. Als ich zum ersten Mal da gefahren bin, das war schon bissl der Wahnsinn. Ich freue mich auf alle Fälle sehr, dass wir dort nächstes Jahr wieder fahren.

2. In die Top Ten zu fahren.

3. Marc Mitchell aus dem R3 bLU cRU Cup.

4. Meine Freunde dürfen nicht fehlen.

Stand der IDM SSP 300

1. Lennox Lehmann

2. Marvin Siebdrath

3. Luca de Vleeschauwer

4. Dirk Geiger

5. Micky Winkler

6. Walid Khan Soppe

7. Toni Erhard

8. Leo Rammerstorfer

9. Twan Smits

10.Troy Beinlich

11. Sven Doornenbaal

12. Oliver Svendsen

13. Mate Szamado

14. Balazs Suranyi

15. Thom Molenaar

16. Jorke Erwig

17. Filip Feigl

18. Jef van Calster

19. Lucy Michel

20. Angelo Licciardi

21. Valentin Folger

22. Marcel Blersch

23. Gasper Hudovernik

24. Luuk Ruiter