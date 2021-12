Oliver Svendsen mit Kawasaki aus der Krise

Der Däne unterzeichnete einen Vertrag im Team Füsport – RT Motorsports by SKM - Kawasaki Team von Vennegoor und Krekeler für 2022. Damit ist das Fahreraufgebot für die IDM und die WM komplett.

«Der 17-jährige Oliver Svendsen ist ein vielversprechendes dänisches Motorradrennsport-Talent», begründet die Teamleitung die Verpflichtung, «aber er hatte im vergangenen Jahr etwas Pech, als er nach einem starken Start in die IDM Supersport 300-Saison 2021 durch einen Sturz zu Saisonbeginn eingebremst wurde.» Mit dem Wechsel zum IDM-Team Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki hofft der Nachwuchspilot, an seine Erfolge vom Beginn seiner Karriere und von diesem Jahr anzuknüpfen, als er bei den IDM-Supersport-300-Rennen mehrmals ganz vorne mitfuhr.

«Um ehrlich zu sein», erklärt der Däne, «war 2021 ein hartes Jahr für mich. Die Saison hat gut begonnen und ich habe gezeigt, dass ich mit der Spitze kämpfen kann, aber ein schwerer Sturz hat es mir mental schwer gemacht. Man kann mehr Erfolg haben als Misserfolge, also werde ich nie aufgeben und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki zu starten. Ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Sponsoren, Freunden und all meinen Unterstützern bedanken. Danke.»

«Wir sind sehr zufrieden mit unserer Aufstellung für 2022 und freuen uns, sie noch vor Weihnachten präsentieren zu können, da wir uns ab jetzt voll und ganz auf das Testen, die Entwicklung und natürlich den Rennsport konzentrieren können», so Rob Vennegoor. «Oliver hat schon oft gezeigt, dass er weiß, wie man schnelle Rennen fährt, und ich bin sicher, dass wir das richtige Umfeld und das richtige Motorrad haben, um ihn auf dem besten Weg zu unterstützen. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Hoffen wir, dass es ein gutes Jahr wird, auf und neben der Strecke. Wir sehen uns alle im Jahr 2022.»