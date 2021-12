Lennox Lehmann: WM-Aufstieg und IDM als Nebenjob

Der zweifache IDM Supersport-300-Meister Lennox Lehmann wagt den Sprung in die Supersport-WM 300. Der IDM bleibt der Freudenberg-KTM-Pilot dennoch treu: «Wir planen einige Gaststarts, um die neue KTM weiterzuentwickeln.»

Lennox Lehmann machte früh auf sich aufmerksam, indem er sich in seiner IDM Supersport 300-Rookie-Saison 2020 den Gesamtsieg sicherte. 2021 verteidigte er mit drei Saisonsiegen und fünf weiteren Podestplätzen seinen Titel und zeigte damit eindrucksvoll, dass er bereit für die WM-Bühne ist. Gemeinsam mit dem Team Freudenberg, das den jungen Dresdner seit 2019 begleitet, steigt der Nachwuchspilot 2022 in die Supersport 300-WM ein. «Unser Ziel ist es, alle Strecken kennenzulernen und regelmäßig in die Top-15 zu fahren», verkündete der 16-Jährige.

Die Vorbereitungen auf die neue Herausforderung sind im Hause Lehmann schon in vollem Gange: «Ich bereite mich mit dem Trainingsplan der ADAC Stiftung Sport sowohl körperlich als auch mental auf die Saison vor. Außerdem fahre ich einmal im Monat Pitbike in der Halle, um mich fit zu halten.»

Doch da der sächsische Rennstall als feste Größe im IDM-Fahrerlager gilt, bleiben sowohl das Team Freudenberg als auch Lennox der IDM in der nächsten Saison erhalten: «Wir planen einige IDM-Starts, um zu testen und das neue KTM-Modell für 2023 weiterzuentwickeln», erklärte Lehmann im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.