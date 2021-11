Bryan Cohen: Neueinsteiger will IDM-Titel 2022

Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki verpflichtet Bryan Cohen für die IDM Supersport 300. Der 20-Jährige macht kein Geheimnis aus seinen Plänen. Er will den aktuellen Meister Lennox Lehmann beerben und die Nummer 1

Die deutsch-niederländische Truppe ist bekannt dafür, immer wieder neue Talente unter anderem in der IDM Supersport 300 an den Start zu bringen. Auch im kommenden Jahr wollen Rob Vennegoor und Frank Krekeler mit ihrem Team Füsport-RT-Motorsports by SKM-Kawasaki wieder in der Nachwuchsklasse angreifen. In der Saison 2022 wird der 20-jährige Niederländer Bryan Cohen für die Kawa-Truppe antreten. Bryan Cohen beeindruckte die beiden Talentsucher im diesjährigen Yamaha R3 bLU cRU Cup mit einem zweiten Platz in der Gesamtwertung nach vier Rennsiegen aus zehn Rennen und drei Pole-Positions.

Cohen wurde in eine Rennfahrerfamilie hineingeboren. Sowohl Großvater als auch sein Onkel führten jahrelang ein Rennteam. Nun ist es an Cohen junior, diese Familientradition auf einer Kawasaki Ninja 400 fortzusetzen. Das erste IDM-Rennwochenende 2022 ist für den 6. bis 8. Mai auf dem Eurospeedway Lausitzring geplant.

«Ich möchte mich beim Team Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki und meinen Sponsoren für diese wunderbare Gelegenheit bedanke», erklärt der IDM-Neuling. «Mein Fokus liegt darauf, zu gewinnen und Champion zu werden, denn ich kenne das Wort "unmöglich" nicht. Ich habe bei einem Top-Team unterschrieben, also gibt es keine Ausreden.»

«Wir sind sehr glücklich, dass Bryan im nächsten Jahr in unserem Team in der IDM fahren wird», versichert Vennegoor. «Bryan hat bereits großartige Ergebnisse gezeigt und wir sind sicher, dass er große Erfolge erzielen kann. Es ist daher sehr interessant, mit ihm zu arbeiten, und ich kann die ersten Wintertests im Vorfeld der Saison 2022 kaum erwarten. Bald werden wir unseren Testplan bekannt geben, um uns auf ein hoffentlich erfolgreiches Jahr vorzubereiten.»