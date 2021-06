IDM SSP 600: Stimmen nach dem Most-Rennen

Die Piloten der IDM Supersport müssen mit ihrem Samstagsrennen immer als Erste ran bei der Punktevergabe. Rennen 2 folgt dann am Sonntag. Beim Ausflug nach Most holte sich Patrick Hobelsberger den Doppelsieg.

Die erste Schikane wurde bei den Rennen im tschechischen Most auch dem einen oder anderen Piloten zum Verhängnis. Am heftigsten war der Abflug des Kawasaki-Piloten Severin Bingisser, der nach seinem Crash benommen an der Strecke liegen geblieben war. Noch am Abend gab Teamchef Rainer Schnock Entwarnung. Sein Schützling war mit allerhand Prellungen und einem dicken Kopf glimpflich davongekommen.

Nach den Rennen beschrieben die Piloten ihre Rennen aus ihrer eigenen Sicht.

Damien Raemy

«Race One. Endlich gab es die ersten Punkte. Es war ein spannendes und lustiges Rennen von Anfang bis Ende. Gute Kämpfe mit viel Respekt. Platz 12 am Schluss. Was für ein Rennen 2. Ich hatte einen guten Start und konnte mich von Startplatz 22 bis Rennmitte bereits auf Platz 13 nachvorne arbeiten. Als ich dann Richtung Rennende angreifen wollte und ich gerade auf Platz 10 war, wurde das Rennen durch einen Sturz abgebrochen. Da die letzte komplette Runde gewertet wird, heißt das am Ende Platz 12.»

Tom Kohnen

«Race 1 - P13. Gutes Ergebnis, jedoch wäre mehr drin gewesen. Ich konnte meine Rundenzeiten aus dem Qualifying wegen Armpump nicht fahren. Yes. Race 2 - P10

Spannendes Rennen, bei dem ich gegen eine Gruppe von mehreren Fahrern mit vielen Windschatten-Schlachten den 10. Platz sichern konnte. Danke an meine Partner für das Wochenende.»

Bastian Ubl

«Mein erstes Rennwochenende der Saison. Am Freitag standen drei freie Trainings an, bei dem wir viel ausprobiert haben und am Ende ein ganz gutes Set-up für die Qualifyings am Samstag hatten. Leider habe ich keine gute Runde für einen guten Startplatz zusammenbekommen und musste von weiter hinten starten. Samstag stand Rennen 1 an, das ich auf Platz 17 beendete. Am Sonntag war Rennen 2, mein Start war ganz in Ordnung, aber leider bin ich körperlich nicht fit genug, ohne das mir die Arme zugehen. Das zweite Rennen beendete ich auf Platz 19. Jetzt heißt es, wieder richtig trainieren und nach vorne schauen, um in Schleiz stärker zurückzukommen. Danke an mein Team meine Supporter und Sponsoren.»

Melvin van der Voort

«Ich muss dem Team ein großes Kompliment machen, denn wir waren in der Lage, den Motor während des gesamten Wochenendes konstant zu verbessern. Die Einstellung für das erste Rennen war ein kleines Glücksspiel, aber es hat gut funktioniert. Ich konnte mein Tempo noch weiter steigern und war mit dem neunten Platz sehr zufrieden. Leider stürzte ich in der ersten Runde des zweiten Rennens, was nach einem weiteren guten Start ein echter Rückschlag war. Ich möchte mich bei meinen Sponsoren bedanken, die es mir möglich machen, Rennen zu fahren.»

Rick Dunnik

«Mit meinem 13. Platz im Qualifying bin ich sehr zufrieden, das ist noch einmal besser als der 15. Platz in Oschersleben. Ich bin enttäuscht über meinen Sturz im ersten Rennen. Ich war auf dem richtigen Weg und wollte nur ein bisschen zu viel. Ich bin mit meinem zweiten Rennen ziemlich zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr hätte machen können, aber zehn Runden waren einfach zu kurz.»

Glenn van Straalen

«Wir hatten vom ersten Tag an den richtigen Speed. Nach dem Qualifying waren wir Sechster, aber der Abstand zu den ersten Drei war gering. Das erste Rennen war wegen des Sturzes wirklich schlecht, ich habe das Motorrad verloren. Es war ein gutes zweites Rennen und ich war zufrieden mit meiner Pace. Ich war gerade von P5 auf P2 gekommen, als die rote Flagge kam. Das ist schade, aber wir haben einen guten Job gemacht. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal.»

Ergebnis IDM SSP 600 Rennen 1

1. Patrick Hobelsberger/Yamaha

2. Thomas Gradinger/Yamaha

3. Marcel Brenner/Yamaha

4. Valentin Debise/Kawasaki

5. Max Enderlein/Yamaha

6. Jan Ole Jähnig/Yamaha

7. Andreas Kofler/Kawasaki

8. Christoph Beinlich/Yamaha

9. Melvin van der Voort/Yamaha

10. Paul Fröde/Honda

11. Dino Iozzo/Kawasaki

12. Colin Velthuizen/Yamaha

13. Damien Raemy/Yamaha

14. Tom Kohnen/Yamaha

15. Yves Stadelmann/Yamaha

Ergebnis IDM SSP Rennen 2

1. Patrick Hobelsberger

2. Martin Vugrinec

3. Max Enderlein

4. Valentin Debise

5. Glenn van Straalen

6. Rob Hartog

7. Andreas Kofler

8. Christoph Beinlich

9. Dino Iozzo

10. Tom Kohnen

11. Paul Fröde (STK)

12. Gabriel Noderer

13. Damien Raemy

14. Sandro Furter

15. Rick Dunnik