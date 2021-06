IDM SSP Most: Erster Sieg für Patrick Hobelsberger

Nach der Pole-Position schnappte sich der Yamaha-Pilot vom Team Bonovo action by MGM Racing seinen ersten IDM-Sieg. Gradinger sauberer Zweiter und mit Marcel Brenner ein Schweizer auf Rang 3. Crash in der Startrunde.

Marco Fetz hatte neben Lukas Gajewski in der Sprecher-Kabine Platz genommen und kommentierte das erste Rennen seiner alten Weggefährten aus der IDM Supersport 600. Als Polesetter nahm Patrick Hobelsberger Platz, neben ihm stellten sich Martin Vugrinec und Thomas Gradinger auf. Reihe 2 eröffnete Max Enderlein vor Marcel Brenner und Glenn van Straalen. Nicht mehr dabei war Marc Buchner, eigentlich für Most einer der Podest-Kandidaten. Doch gesundheitliche Probleme ließen einen Start nicht zu.

«Geiler Start und geile erste Kurve», lautete die Devise des Polesetters, der sich entsprechend motiviert in das 14 Runden-Rennen machte. Während Schnellstarter Hobelsberger gut durch das erste Nadelöhr kam, rappelte es bei den Verfolgern. Gabriel Noderer, Martin Vugrinec und Rob Hartog waren zu stramm unterwegs und alle landete im Aus. «Im ersten Eck ist es eh schwierig mit den Bodenwellen», kommentierte Fetz. Valentin Debise ging ein klein wenig geradeaus und auch Van Straalen stürzte.

Hobelsberger blieb bei den anfänglichen Wirrungen unbeschadet und setzte sich an der Spitze mit 1.36er-Zeiten ab. Mit zwei Sekunden Rückstand nach zwei Runden rangierte Gradinger, der seinerseits drei Sekunden Vorsprung vor Marcel Brenner hatte. Der Schweizer hatte es nicht ganz so gemütlich, denn von hinten machte Oschersleben-Doppelsieger Debise ordentlich Druck. Rick Dunnik schied per Sturz aus.

Auf Platz 5, mit Sichtkontakt zu Debise, war Andreas Kofler unterwegs, der noch Jan-Ole Jähnig am Hinterrad kleben hatte. Most schien auch ein gutes Klima für Paul Fröde und die einzige Honda im Feld zu sein. Als Führender der Superstock-Riege rangierte er im gesamten Feld auf einem starken achten Platz. Eher zäh lief es erneut für Max Enderlein, der in der wilden Startphase zurückfiel und sich nach sechs Runden auf Platz 10 zeigte.

Beim Spitzen-Duo tat sich nicht viel. Hobelsberger zog weiter das Tempo an, fuhr mit einer 1.36,556 die schnellste Runde und ließ Gradinger nur die Chance auf Platz 2. In Runde 9 war Brenner fällig und musste sich nach einem flotten Angriff von Debise geschlagen geben und dem Franzosen in Richtung Podest erst einmal den Vortritt lassen. Das letzte Wort war da noch längst nicht gesprochen.

Während die beiden Spitzenplätze belegt waren, ging es im Kampf um Platz 3 mehr als heiß her. Auch um Platz 5 wurde bis zum Schluss zwischen Kofler, Jähnig und Enderlein heftigst gerangelt. In der vorletzten Runde dann die erfolgreiche Attacke von Brenner, noch eine Portion extra Gas und für Debise gab es keine Möglichkeit mehr zum Konter. Souveräner Sieg dann für Hobelsberger vor Gradinger und Brenner. Enderlein rettet sich auf Platz 5 und ein sauberer zehnter Platz und damit der Sieg in der Superstock-Kategorie für Paul Fröde.

Ergebnis IDM SSP 600 Rennen 1

1. Patrick Hobelsberger/Yamaha

2. Thomas Gradinger/Yamaha

3. Marcel Brenner/Yamaha

4. Valentin Debise/Kawasaki

5. Max Enderlein/Yamaha

6. Jan Ole Jähnig/Yamaha

7. Andreas Kofler/Kawasaki

8. Christoph Beinlich/Yamaha

9. Melvin van der Voort/Yamaha

10. Paul Fröde/Honda

11. Dino Iozzo/Kawasaki

12. Colin Velthuizen/Yamaha

13. Damien Raemy/Yamaha

14. Tom Kohnen/Yamaha

15. Yves Stadelmann/Yamaha