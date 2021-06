Thomas Gradinger: Mit Eder und Freudenberg in Most 08.06.2021 - 15:14 Von Esther Babel

IDM Supersport 600 © Gold & Goose Thomas Gradinger

Mit vereinten Kräften wird der der Österreicher am kommenden Wochenende in Most ein Gastspiel in der IDM Supersport 600 geben. Länderübergreifende Kooperation macht die Stippvisite möglich.