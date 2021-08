Glenn van Straalen: IDM-Knipser in der Assen-Schikane

Valentin Debise hatte es kommen sehen. In der Schikane vor Start/Ziel überrumpelte Van Straalen den Franzosen in der IDM Supersport 600. Doppelsieg nach Foto-Finish für den Niederländer. Der macht Sprung nach vorne.

Die vierte Runde der IDM Supersport 600 war Glenn van Straalens Heimrennen auf dem TT Circuit Assen. Das Publikum auf den Tribünen und im Fahrerlager feierte den Einheimischen, und so wollte der NIWA-Racing-Pilot vor seinem eigenen Publikum punkten. Während des Trainings wurde er immer besser. Nach der ersten Qualifikation lag der 20-Jährige auf dem dritten Platz, aber im zweiten Zeittraining fuhr er eine 1.41,156, was am Ende für die Pole Position reichte.

Nach dem Start ins erste Rennen ging es an der Spitze chaotisch hzu, da sich zahlreiche Fahrer ständig gegenseitig überholten. Dann machte Van Straalen Nägel mit Köpfen und machte der bunten Treiben ein Ende. Der Fahrer aus Hoogkarspel schaffte es, sich durch die Gruppe durchzuarbeiten und lag in der fünften Runde in Führung. Während der Niederländer eine schnelle Runde nach der anderen drehte, beharkten sich seine Verfolger gegenseitig. Nach seiner gelungenen Flucht holte er sich seinen ersten Sieg in der IDM Superbike-Saison 2021.

Auch beim Sonntagsrennen startete Van Straalen wieder von der Pole Position. Diesmal verlief das Rennen etwas anders, denn es bildete sich eine Spitzengruppe von zunächst sechs und später vier Fahrern, die zusammenblieb. Bis wenige Runden vor Schluss. Da gelang es Van Straalen und Valentin Debise, sich von den Verfolgern abzusetzen. «Debise ging als Erster in die letzte Runde», so die Beschreibung des späteren Doppelsiegers. «Aber ich schlug im letzten Sektor mit einem knappen Überholmanöver bei hohem Tempo zu.

«Das war ein Spitzenwochenende», erklärt Van Straalen dann auch verständlicherweise. «Die 1.41,1 war eine sehr gute Zeit im Qualifying und auch im ersten Rennen konnte ich ein sehr gutes Tempo vorlegen. Aber der Sieg im zweiten Rennen war vielleicht noch besser, denn jetzt blieb es bis zum Schluss spannend. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende in Assen. Ich möchte dem Team, meinen Sponsoren und allen, die zum Zuschauen gekommen sind, danken.» Mit seinem Doppelsieg rückte Glenn van Straalen hinter Patrick Hobelsberger und Valentin Debise auf den dritten Platz in der Meisterschaft vor. Der fünfte Lauf der IDM Supersport 600 Meisterschaft findet vom 27. bis 29. August auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.