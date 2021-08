Thomas Gradinger mischt bei IDM Assen wieder mit

Es wäre für den Österreicher nicht der erste Podestplatz, den er auf dem TT Circuit einfahren würde. Mit dem Team Eder-Racing und Unterstützung durch das Team Freudenberg will Gradinger sein Glück versuchen.

Beim Titel in der IDM Supersport 600 kann Thomas Gradinger dieses Jahr nicht mehr so wirklich mitreden. Aber immerhin hatte es der Österreicher mit seinem Gast-Auftritt beim IDM-Wochenende in Most geschafft, sich auf den 15. Rang der Tabelle einzureihen. Zum aktuell Führenden Patrick Hobelsberger fehlen dem ehemaligen IDM-Meister und WM-Piloten allerdings satte 106 Punkte. Zumindest in Assen will Gradinger nun zusammen mit dem Team Eder Racing wieder antreten und sein Motto dürfte ‚volle Attacke‘ heißen.

Zur Untermiete wird die bayerisch-österreichische Mannschaft wieder bei der Crew des Teams Freudenberg einziehen. «Wir werden wieder ein bisschen gemeinsame Sache machen», verriet jetzt Carsten Freudenberg vor seiner Abreise nach Assen, wo die IDM am kommenden Wochenende zu Gast ist, Zuschauer inklusive. «Thomas Eder hat mich kontaktiert, ob wir das wieder so machen können wie zuletzt in Most. Klar, machen wir. Am Red Bull Ring in 14 Tagen wird das dann wohl ähnlich aussehen.»

«Ich denke schon, dass Thomas Gradinger bei seinem Heimrennen am Start sein möchte», denkt Freudenberg. «Wir selbst sind in Assen mit unserem vier 300er-Jungs am Start, auch unser WM-Pilot Victor Steeman wird dabei sein. Der wird unseren Jungs ein wenig als Riding-Coach unter die Arme greifen. Mit seiner Pole-Position vom WM-Lauf hat er natürlich beste Referenzen.»

Thomas Gradinger wird auch in Assen neben seinen Jungs von Eder-Racing auch wieder auf die Unterstützung des Teams Freudenberg im Bereich Data-Recording bauen können. «Ansonsten gehen wir die Sache wie immer locker an und schauen, was bei rauskommt», lautet der Plan.