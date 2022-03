SWPN und Melvin vd Voort gehen in die 4. IDM-Runde

Der Partner der Stichting Zorgeloos Kind wird wieder mit van der Voort in der IDM Supersport antreten. Nach erfolgreicher Debütsaison auf der R6 will der 16-jährige seinen Aufwärtstrend 2022 fortzusetzen.

Melvin van der Voort gab 2019 sein Debüt bei SWPN in der IDM Supersport 300-Klasse. Nach zwei Jahren mit vielen Fortschritten, darunter ein Sieg und Podiumsplatzierungen, wechselte der junge Fahrer aus Ede 2021 in die IDM Supersport 600 Kategorie. Auf der Yamaha R6 des von Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, unterstützten Teams lernte Van der Voort viel und erzielte als jüngster Fahrer im Feld mehrere gute Ergebnisse. Mit fünf Top-Ten-Platzierungen, darunter Rang sechs, beendete der SWPN-Fahrer die Saison mit einem zufriedenen Gefühl. In der Saison 2022 startet der 16-Jährige in seine vierte Saison bei SWPN und wird versuchen, sich in der starken IDM Supersport nach oben zu arbeiten.

Im Frühjahr wird Van der Voort mit seinem neuen Teamkollegen Rob Hartog in Spanien testen, bevor die IDM-Saison vom 6. bis 8. Mai auf dem Lausitzring in Deutschland beginnt. «Ich freue mich», erklärt Teamchef Frank Brouwer, «dass Melvin auch in der nächsten Saison für SWPN fahren wird. Seit wir 2019 begonnen haben, zusammenzuarbeiten, haben wir viel Energie hineingesteckt, und das hat sich in einem schönen Aufwärtstrend ausgezahlt. Melvin ist ein talentierter Fahrer, von dem wir überzeugt sind, und das hat er letztes Jahr mit einem vielversprechenden Debüt in der IDM Superport 600 Klasse gezeigt. Mit Melvin und unserem IDM-Superbike-Fahrer Rob Hartog haben wir eine hervorragende Besetzung für die Saison 2022. Wir freuen uns sehr auf die Tests in Spanien.»

«Melvin ist ein gutes Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen SWPN und Yamaha Motor Europe, Branch Benelux», bestätigt auch Mario Janssen, Country Manager Yamaha Motor Europe, Branch Benelux. «Melvin ist vom Yamaha R125 Cup in die IDM aufgestiegen, wo er bereits in der IDM Supersport 300 gewonnen hat. Letztes Jahr hatte Melvin ein gutes erstes Jahr auf der Yamaha R6 und mit der Unterstützung von SWPN bin ich zuversichtlich, dass er mit seinem Talent in der Lage sein wird, in der Saison 2022 großartige Ergebnisse zu erzielen. Wir wünschen Melvin und SWPN viel Glück.»