Anne van Galen (Yamaha): Neu in der IDM Supersport

Anne van Galen will sich auch in der IDM Supersport durchsetzen

Nach einem Gaststart 2021 in Assen ist die Niederländerin Anne van Galen in der kommenden Saison Permanentstarterin in der IDM Supersport 600. Sie gehört zum niederländischen Team RR Socia Racing.

Anfang 2017 kaufte sich Anne van Galen eine Yamaha R6 und begann im niederländischen OW Cup (Open Wegrace Cup) Rennen zu fahren. Die Niederländerin aus Heeze in der Provinz Nord-Brabant hatte als Neuling gleich viel Spaß am Motorrad-Rennsport und wurde am Ende Dritte im SportCup 600.

2018 traute sie sich eine Klasse höher in die nächste Konkurrenz, den ProCup 600. Auch hier konnte die schnelle Niederländerin gut mithalten, fuhr gute Zeiten und in der Endabrechnung auf Rang 3, trotz vier Ausfällen in der Saison. Ein Jahr später folgte der Aufstieg in den SuperCup 600. Anne van Galen war auch hier wieder in den Top 10 platziert und wurde zum besten Newcomer in dieser Klasse gewählt.

Aber die Begleiterscheinungen des Rennsports verschonten auch Anne van Galen in den drei Jahren auf der Yamaha nicht. «Als klar war, dass die Saison 2020 aufgrund Covid-19 verwüstet sein wird, entschied ich mich, mein Kreuzband und meinen Knöchel wieder heil machen zu lassen», so die Niederländerin zu SPEEDWEEK.com.

Der Höhepunkt der Saison 2021 war für Anne van Galen ein Gaststart in der IDM Supersport 600 auf dem TT Circuit in Assen. «Oh, das war sooo cool, ich wusste gleich, die IDM ist mein Ding, da würde ich so gerne mitfahren», sagte die 34-Jährige jetzt.

Und es hat geklappt. In der kommenden Saison startet Anne van Galen auf einer Yamaha R6 für das niederländische Team RR Socia Racing in der IDM Supersport. Ein weiterer Fahrer wird noch bekannt gegeben. Teambesitzer Jan Rolfes setzt zudem in der IDM Superbike auf Ricardo Brink und Jeroen Hilster, die beide auf der neuen BMW die Saison bestreiten werden.

IDM Termine 2022:

06.05. – 08.05. Lausitzring

20.05. – 22.05. Oschersleben

24.06. – 26.06. Most (CZ)

22.07. – 24.07. Schleizer Dreieck

12.08. – 14.08. Assen (NL)

02.09. – 04.09. Red Bull Ring (A)

23.09. – 25.09. Hockenheim