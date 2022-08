IDM Supersport: WM-Pilot ersetzt verletzte Van Gaalen

In der Supersport 300-WM rangiert Victor Steeman nach seinem Sieg in Most auf Platz 3 der Meisterschaft. In seiner WM-Sommerpause arbeitet der Niederländer an seiner Zukunft und fährt in der IDM Supersport.

Die IDM Supersport-Pilotin Anne van Gaalen vom RR Socia Racing TeamNL hatte sich im Rahmen eines Tests auf dem Schleizer Dreieck im Vorfeld zum IDM-Lauf bei einem Sturz schwer verletzt. Unter anderem im Bereich der Brustwirbelsäule. Die Niederländerin hat nun einen langen Weg vor sich, um wieder vollständig fit zu werden. Jetzt hat das niederländische Team mit Victor Steeman einen prominenten Ersatzmann gefunden.

Steeman hatte seine Motorsport-Lehre unter anderem im Rahmen der IDM zusammen mit dem Team Freudenberg absolviert. In diesem Jahr ist er für das Team MTM Kawasaki in der Supersport 300-Weltmeisterschaft unterwegs. Dort hatte er nach einem Sieg bei seinem Heimrennen in Assen auch am vergangenen Wochenende in Most einmal ganz oben auf dem Podest gestanden.

Für die WM-Abteilung sind nun die Sommerferien angebrochen. Eine Zeit, die Steeman nutzen will, um sich auch einmal auf einem Motorrad mit mehr Kubik auszuprobieren. Geplant sind bis jetzt die beiden nächsten IDM-Veranstaltungen in Assen und auf dem Red Bull Ring. Vor seinem IDM-Auftritt in Assen wird Steeman am kommenden Wochenende beim Jack's Racing Day auf dem TT Circuit Assen dabei sein und in der Supersport-Kategorie der Benelux-Trophy mitfahren.

Nelson Rolfes, Teammanager RR Socia Racing TeamNL, erklärte gegenüber racesport.nl: «Wir sind stolz, dass Victor zu unserem Team gestoßen ist. Mit der Verpflichtung von Victor als vorübergehenden Ersatz für Anne haben wir einen sehr talentierten und ehrgeizigen Sportler in unser Team aufgenommen. Dass Victor das richtige Talent zum Gewinnen hat, hat er in diesem Jahr bereits mit seinen Siegen in der FIM Supersport 300 World Championship in Assen bewiesen. Die Zusammenarbeit wurde mit seinem derzeitigen MTM Kawasaki Team und Kawasaki Motors Benelux vereinbart.»