Nicolai Kraft: IDM-Debüt in Assen mit Verspätung

Mit einer Crowdfunding-Aktion hatte sich der ehemalige Twin Cup-Sieger seine Yamaha R6 finanziert. Geliefert wurde aber erst, als die Saison schon lief. Jetzt hat Kraft alles parat und fährt erstmals in der IDM.

Nicolai Kraft gibt am Wochenende vom 13.-14. August beim nächsten Lauf zur IDM auf dem niederländischen Grand Prix-Kurs von Assen sein Debüt in der IDM Supersport. Der 24-jährige Hockenheimer wollte 2022 die komplette IDM-Saison bestreiten, doch leider wurde die Yamaha R6-Maschine zu spät geliefert. Nicolai Kraft hatte 2020 den Twin-Cup gewonnen und wurde im Vorjahr dort Gesamtdritter. Mit dem Umstieg in die IDM Supersport geht für den Yamaha-Piloten ein Traum in Erfüllung.

Da über die Teilnahme auf dem TT Circuit in Assen kurzfristig entschieden wurde, muss Kraft mit einem Standardmotor an den Start gehen. «Auch wenn ich nur mit einem Serienmotor antrete und mit stumpfen Waffen kämpfe, freue ich mich riesig, endlich mein erstes Rennen zu absolvieren. Ich bin super vorbereitet und fühle mich fit für das erste Rennwochenende. Für mich geht es um keine Meisterschaft, daher konzentrieren wir uns auf das Set-up des Bikes, um in diesem hart umkämpften Starterfeld anzuknüpfen und natürlich um Erfahrung zu sammeln.»

«Das Wichtigste sollte dennoch nicht vergessen werden», fügt er an. «Drauf sitzen und Spaß haben. Und den Spaß werde ich definitiv haben. Ich fühle mich sehr wohl auf meiner Yamaha R6, das haben die Trainings auf dem Hockenheimring gezeigt. Das Erlernte gilt es dann in Assen umzusetzen, da ich mit der Yamaha R6 dort noch nicht war. Die Strecke kenne ich zwar bereits vom Twin-Cup, dennoch müssen Bremspunkte und Linie mit der R6 neu herausgefunden werden. Da noch 14 Gaststarter, zum Teil auch aus der Weltmeisterschaft mitfahren, wäre ich über Punkte froh. Ansonsten, bei einem normalen Feld, möchte ich in die Top 10 fahren. Vielen Dank nochmals an alle meine Sponsoren für die Unterstützung bei meiner Crowdfunding-Aktion.»

Nicolai Kraft startet für das Rubin Racing-Team aus Schwanau-Nonnenweier. Sein Teamkollege ist Daniel Rubin, der in der IDM Superbike an den Start geht. Das neue Design der Yamaha wird in Assen präsentiert, «vielen Dank an Franz Rau von Moto Motion für die Unterstützung für dieses Rennen in Assen». Kraft wird auch bei seinem Heimrennen, dem IDM-Finale auf dem Hockenheimring starten, die Veranstaltung findet vom 24.-25. September 2022 statt.