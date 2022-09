IDM Red Bull: Hobelsberger P1, Titel für Enderlein

In einem Sprintrennen holte sich WM-Gast Patrick Hobelsberger den zweiten Tagessieg vor Twan Smits und Melvin van der Voort. Max Enderlein kam als Sechster im Ziel an und durfte damit Supersport-Titel Nummer 3 feiern.

Patrick Hobelsberger, Sieger des ersten Rennens, scherte sich herzlich wenig um seinen Geburtstag. «Erst mache ich hier meinen Job, Geburtstag hin oder her», so sein Kommentar. Alle Augen waren auf Max Enderlein gerichtet, der vor Kurzem seine Master-Arbeit abgeliefert hatte und jetzt mit dem IDM Supersport-Titel nachlegen wollte. Lediglich Luca de Vleeschauwe und Andreas Kofler waren beim drittletzten Rennen der Saison 2022 noch in der Lage, den Titel des Sachsen zu verhindern.

Andreas Kofler bog nach dem Start mal wieder als Erster ins erste Eck ein, bekam aber bald Besuch von Melvin van der Voort, der seinen Höhenflug vom heimischen Assen mit nach Österreich gebracht hatte. Hobelsberger schaute sich das in aller Ruhe von der dritten Position an. Auf den Plätzen 4 und 5 ging es zwischen den beiden Meisterschaftsanwärtern de Vleeschauwer und Enderlein hin und her. Lange dauerte das Spielchen aber nicht. Denn Enderlein hielt sich aus allen Scharmützeln raus und auch Twan Smits und Teamkollege Jan-Ole Jähnig gingen an ihm vorbei.

Während Hobelsberger in Rennen 1 vom Start weg davongefahren war, lief es in Rennen 2 nicht ganz so geschmiert. Doch das war nach der vierten Runde hinfällig. Die Rote Flagge war nötig, nachdem Kawasaki-Pilot Micky Winkler Ende der Start-Ziel-Geraden abgeflogen war und der Krankenwagen auf die Strecke musste. Nach der Reparatur der Streckenbegrenzung ging es mit einem Quick-Start-Prozedere weiter.

Gestartet wurde nach dem Einlauf aus dem ersten Rennabschnitt. Sechs Runden waren für den zweiten Versuch angesetzt. Kofler übernahm erneut die Führung, musste aber gleich wieder van der Voort vorbeilassen. Hobelsberger reihte sich als Dritter ein und schnappte sich ebenfalls den jungen Österreicher. Auf Platz 4 ging es mit Smits weiter, mit dabei de Vleeschauwer, Milan Merckelbagh. Dahinter tauchten Jähnig und Enderlein auf.

In Runde 2 hatte Hobelsberger die Führung übernommen, konnte sich aber nicht wie am Vormittag aus dem Staub machen. Van der Voort, Smits, Kofler und de Vleeschauwer folgten dem Bayer Rad an Rad. Enderlein hatte da zu den Verfolgern schon eine Sekunde kassiert. Damit war die Halbzeit des Sprintrennens bereits erreicht. Gelbe Flaggen gab es in der vorletzten Runde in der Graz-Kurve, Jähnig war gestürzt, blieb aber so weit unverletzt.

Während Hobelsberger seinen zweiten Tagessieg einfuhr, konnte Enderlein mit seinem sechsten Platz im Ziel seinen dritten IDM-Meistertitel einfahren. Mit aufs Podest durften Twan Smits und Melvin van der Voort.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Patrick Hobelsberger (Yamaha)

2. Twan Smits (Yamaha)

3. Melvin van der Voort (Yamaha)

4. Andreas Kofler (Kawasaki)

5. Luca de Vleeschauwer (Kawasaki)

6. Max Enderlein (Yamaha)

7. Lukas Trautmann (Yamaha)

8. Yves Stadelmann (Yamaha)

9. Milan Merckelbagh (Yamaha)

10. Koen Meuffels (Yamaha)

11. Severin Bingisser (Kawasaki)

12. Christoph Beinlich (Yamaha)

13. Damien Raemy (Yamaha)

14. Leon Lambing (Yamaha)

15. Jonas Kocourek (Yamaha)