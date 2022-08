Andreas Kofler: Endlich volljährig und IDM-Dritter

Ein starkes Wochenende zeigte Andreas Kofler bei der IDM in Assen gegen starke Niederländer. Mit Punkten für die Plätze 2 und 5 liegt der Kawasaki-Pilot in der Supersport-Klasse auf dem dritten Platz.

«Das Wochenende war super», strahlte der Oberösterreicher, der am Assen-Wochenende nicht nur tolle Ergebnisse feiern konnte, sondern auch seinen 18. Geburtstag. In den Trainings fand er gemeinsam mit seinem Kawasaki Schnock Team Motorex noch nicht das optimale Setup, ließ das Motorrad für die Qualifikation komplett umbauen. «Damit sind wir völlig richtig gelegen», schilderte der Attnang-Puchheimer, der sich in den beiden Zeittrainings als Dritter für die erste Startreihe qualifizierte.

«Nach dem ersten Training hat mir nur eine Zehntel darauf gefehlt. Ich wollte unbedingt noch nach vor und das ist mir auch gelungen. Darauf bin ich richtig stolz», so Kofler, der sich mit einer flotten Runde als einziger Fahrer zeitlich noch verbessern konnte in der zweiten Qualifikation und damit auf den dritten Platz vorstieß: «Die Runde bin ich ganz allein gefahren, ohne Windschatten. Das macht es richtig speziell.»

Traditionell sind die Supersport-Rennen in den Niederlanden mit einheimischen Gastfahrern stark besetzt, die aber für die IDM nicht punkteberechtigt sind. So holte sich WM-Pilot Glenn Van Straalen die Pole Position und der 21-Jährige gewann auch beide Rennen am Sonntag. Im ersten davon kämpfe Kofler lange gegen die starken Niederländer um einen Podestplatz, wurde dann schlussendlich Vierter. Da neben Van Straalen auch Sander Kroeze einen Gaststart machte, wurden es für den Österreicher die Punkte für Platz 2.

Im zweiten Rennen kämpfte Kofler dann ein wenig mit seinen Reifen und dem Grip, fuhr aber ein starkes Rennen und beendete dieses auf dem siebten Rang, gaststarterbereinigt in der IDM wurde er Fünfter. «Damit habe ich wieder wichtige Punkte geholt und den dritten Platz in der Gesamtwertung verteidigt. Jetzt freue ich mich dann endlich auf mein Heimrennen in Spielberg», blickte er schon auf die sechste und vorletzte Station der Serie voraus, die Anfang September in der Steiermark ausgetragen wird.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Glenn Van Straalen (NED/Yamaha/EAB Team)

2. Melvin Van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

3. Sander Kroeze (NED/Yamaha)

4. Andreas Kofler (AUT/Kawasaki/Kawasaki Schnock Motorex)

5. Luca De Vleeschauwer (BEL/Kawasaki/Weber Motos Racing)

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Glenn Van Straalen (NED/Yamaha/EAB Team)

2. Melvin Van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

3. Luca De Vleeschauwer (BEL/Kawasaki/Weber Motos Racing)

4. Victor Steeman (NED/Yamaha/Socia Racing)

5. Jan-Ole Jähnig (GER/Yamaha/M32 Racing Team)

7. Andreas Kofler (AUT/Kawasaki/Kawasaki Schnock Motorex)

Gesamtstand (nach 10 von 14 Rennen)

1. Max Enderlein (GER/Yamaha/M32 Racing Team) 216 Punkte

2. Luca De Vleeschauwer (BEL/Kawasaki/Weber Motos) 150

3. A. Kofler (AUT/Kawasaki/Schnock Kawasaki Motorex) 138

4. Melvin Van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) 113

5. Jan-Ole Jähnig (GER/Yamaha/M32 Racing Team) 95