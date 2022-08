Assen: Kann Max Enderlein seinen Vorsprung ausbauen?

Max Enderlein führt die IDM-Wertung bei den Supersportlern vor den beiden Rennen in Assen klar an. Kann der 25-jährige Sachse seine Führung weiter ausbauen?

Max Enderlein ist bereits in der zweiten Saison sein eigener Chef im M32 Racing Team. Im Vorjahr belegte der Sachse aus Hohenstein-Ernstthal Platz 4, Teamkollege Jan-Ole Jähnig Platz 9. Wenn es so weiterläuft wie bisher, wird Enderlein am Saisonende seinen Titel Nummer drei in der Supersport-Klasse einfahren.

Nach acht von 14 Rennen hat Max Enderlein 195 Punkte auf seinem Konto, 81 Zähler mehr als der Zweitplatzierte, der Belgier Luca de Vleeschauwer vom Team Kawasaki Weber Motos Racing. Enderlein siegte bisher sieben Mal. Nur einmal, in Most im ersten Rennen, kam der Sachse auf seiner Yamaha YZF-R6 als Zweiter hinter Thomas Gradinger ins Ziel. Der Österreicher fällt nach seinem schweren Crash in Schleiz und anschließender Operation an der Brustwirbelsäule wohl für den Rest der Saison aus.

Auf Platz 3 in der Supersportklasse rangiert zur Zeit mit 107 Punkten der Österreicher Andreas Kofler vom Kawasaki Schnock Team Motorex vor Christoph Beinlich vom Team Roto-Store BRT Vitori mit 72 Zählern. Jan-Ole Jähnig (M32 Racing Team) ist mit 66 Punkten Achter. Die Nullrunde nach einem Sturz beim Rennen in Most hat den 21 Jahre alten Thüringer etwas zurückgeworfen.

Gaststarter beim IDM-Meeting an diesem Wochenende ist der Niederländer Victor Steeman. Der momentan Drittplatzierte in der Supersport-WM 300 ersetzt Anne van Gaalen im RR Socia Racing TeamNL bei den Rennen in Assen und auf dem Red Bull Ring. Die 35-jährige Niederländerin hatte sich im Rahmen eines Tests auf dem Schleizer Dreieck im Vorfeld zum IDM-Lauf bei einem Sturz schwer verletzt.

Melvin van der Voort, aktuell Neunter in der IDM, nahm am vergangenen Wochenende beim Jack’s Racing Day die Gelegenheit wahr, auf dem TT Circuit in Assen noch einmal unter Rennbedingungen zu trainieren. Der 17-jährige Niederländer gewann beide Supersport-Läufe in der Benelux Trophy.

IDM Supersport Stand nach 8 von 14 Rennen:

1. Max Enderlein (D), Yamaha, 195 Punkte

2. Luca de Vleeschauwer (B), Kawasaki, 114

3. Andreas Kofler (A), Kawasaki, 107

4. Thomas Gradinger (A), Yamaha, 85

5. Christoph Beinlich (D), Yamaha, 72

6. Yves Stadelmann (CH), Yamaha, 71

7. Twan Smits (NL), Yamaha, 70

8. Jan-Ole Jähnig (D), Yamaha, 66

9. Melvin van der Voort (NL), Yamaha, 63

10. Milan Merckelbagh (NL), Yamaha, 54

11. Micky Winkler (D), Kawasaki, 42

12. Koen Meuffels (NL), Yamaha, 39

13. Severin Bingisser (CH), Kawasaki, 39

14. Julius Caesar Rörig (D), Yamaha, 18

15. Rick Dunnik (NL), Yamaha, 17

16. Leon Lammbing (A), Yamaha, 16

17. Noah Lequeux (L), Yamaha, 10

18. Wiljan van Wikselaar (NL), Yamaha 9

19. Philipp Stich (D), Yamaha, 9

20. Roy Voermans (NL), Yamaha 6

21. Jakob Furtner (D), Kawasaki, 5

22. Bastian Ubl (D), Yamaha, 5

23. Martin Simonsen (DK), Yamaha, 4