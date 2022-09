IDM Hockenheim: Schwarze Flagge für Supersport-Sieger

Am Ende wusste keiner mehr, wer wo unterwegs war. Allerlei Strafen musste im ersten Rennen der IDM Supersport ausgesprochen werden. Sieger wurde Melvin van der Voort, vor Luca de Vleeschauwer und Severin Bingisser.

Max Enderlein hatte sich in den beiden Zeittrainings mit Platz 7 begnügt und den jungen Wilden die ersten beiden Startreihen überlassen. Denn während der Sachse seinen Titel schon seit den Rennen auf dem Red Bull Ring in der Tasche hat, geht es hinter ihm noch um den Vizetitel. Luca de Vleeschauwer, Andreas Kofler und Melvin van der Voort haben noch Interesse am zweiten Gesamtrang.

Van der Voort, dessen Leistungskurve von vor allem in der zweiten Saisonhälfte steil nach oben ging, konnte sich mit seiner Yamaha für das Finale die Pole-Position erkämpfen. Hinter ihm reihten sich die beiden Kawasaki-Piloten Kofler und de Vleeschauwer ein. Die zweite Reihe ging an Jan-Ole Jähnig, Yves Stadelmann und Twan Smits.

Max Enderlein verzichtete auf den Start am Sonntag. Long Lap Penalty hieß es nach den ersten Metern bereits für Luca de Vleeschauwer und Yves Stadelmann. Dort war noch nach dem 3-Minuten-Schild in der Startaufstellung gearbeitet wurde. An der Spitze hatte sich Polesetter Melvin van der Voort platziert und hatte von Anfang an Gesellschaft von Milan Merckelbagh. Koen Meuffels, der augenscheinlich im Gegensatz zu den Konkurrenten auf Regenreifen statt auf Slicks unterwegs war, tauchte sechs Sekunden dahinter auf Rang 3 ein. Eine weitere Sekunde Rückstand hatte die Verfolgergruppe angeführt von Twan Smits.

Van der Voort und Merckelbagh hatten sich auf Slicks auf die Strecke getraut und waren nach wenigen Runden vier Sekunden schneller als der Rest des Feldes, die sich noch mit den schwierigen Bedingungen vertraut machen mussten. Tendenz steigend.

Nach ein paar Runden musste auch Twan Smits die Long Lap wegen zu langem Arbeiten am Motorrad absolvieren. Eine extra Strafe kassierte Kiefer-Pilot Stadelmann. Denn der hatte die beiden Long Laps nicht absolviert und bekam dafür noch eine Durchfahrtstrafe obendrauf. Damit war für reichlich Durcheinander in der IDM Supersport gesorgt.

Fünf Runde vor Schluss bogen die Niederländer Merckelbagh und van der Voort Rad an Rad ums Eck und Stadelmann bekam, nachdem er auch die Durchfahrtstrafe verpasst hatte, die schwarze Flagge und kam dann auch auf den letzten Drücker an die Box.

Milan Merckelbagh hatte allerdings auch noch Ärger, denn er bekam wenige Runden vor Schluss noch den Frühstart Plus Strafe serviert. In der vorletzten Runde bog Merckelbagh allerdings noch nicht ab und prompt kam für den Führenden die schwarze Flagge. Damit ging der Sieg an Melvin van der Voort, auch wenn Merckelbagh feierte, da er die schwarze Flagge noch nicht realisiert hatte.

Den Durchblick konnte man sich vor lauter Strafen, abgesessen oder eben auch nicht, und schwarzer Flagge plus einiger Stürze in der Schlussphase erst mit Hilfe der Ergebnisliste verschaffen. Sieg hieß es für Melvin van der Voort, der nach der Streichung von Merckelbagh 34 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Luca de Vleeschauwer im Ziel ankam. Gegen Ende noch ausgeschieden war Andreas Kofler und gestürzt war Jef van Calster. Damit war plötzlich Severin Bingisser Dritter.

IDM Hockenheim Supersport Rennen 1

1. Melvin Van der Voort

2. Luca de Vleeschauwer

3. Severin Bingisser

4. Koen Meuffels

5. Leon Lambing

6. Nicolai Kraft

7. Twan Smits

8. Christoph Beinlich

9. Jerry van den Bunt

10. Wijan von Wikselaar

11. Jan-Ole Jähnig

12. Sandro Furter

13. Jef van Calster

14. Julius Caesar Röhrig

15. Marcel Blersch