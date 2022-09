De Vleeschauwer: Leere Kasse vor IDM-SSP-Finale

In der IDM Supersport konnte der belgische Aufsteiger Luca de Vleeschauwer dem neuen Meister Max Enderlein immer besser Paroli bieten. Aktuell ist er Zweiter der Tabelle. Doch die Hockenheim-Teilnahme wackelt.

Beim Blick auf die aktuelle Tabelle der IDM Supersport wird schnell klar, dass in Sachen Titel nichts mehr zu machen ist. Auch wenn noch zwei Läufe im Rahmen des IDM-Finales auf dem Hockenheimring am letzten September-Wochenende ausstehen. Max Enderlein liegt uneinholbar vorne und hat sich seinen dritten Titel bereits vor zwei Wochen auf dem Red Bull Ring gesichert.

Doch hinter dem Sachsen geht es noch spannend her und die Frage, wer Vizemeister wird, ist noch längst nicht geklärt. Beste Karten hat aktuell Luca de Vleeschauwer. Der Belgier war 2022 von der IDM Supersport 300 aufgestiegen und hatte schnell gelernt. Mit 173 Zählern liegt er auf Platz 2 der Meisterschaft. Nah dran ist mit 167 Punkten der Österreicher Andreas Kofler. Da es noch 50 Punkte zu holen gibt, haben auch die Niederländer Melvin van der Voort (158 Punkte) und Twan Smits (138 Punkte) rechnerische Chancen auf den zweiten Platz.

Doch jetzt wendet sich de Vleeschauwer mit einem dringenden Appell an seine Fans und seine Sponsoren. «Wir brauchen eure Hilfe», erklärt er. Grund ist eine unvorhergesehene Änderung bei der Finanzplanung, mit weitreichenden Auswirkungen. «Leider ist aus finanziellen Gründen noch nicht sicher», so der Belgier, «ob ich am Start bin oder nicht.»

Gesucht wird daher ein kurzentschlossener Partner, der spontan den finanziellen Sprung in die IDM wagen möchte. «Was bieten wir an», sagt de Vleeschauwer. «Werbung auf dem Motorrad, der Lederkombi, dem Helm und über die sozialen Medien. Im Angebot ist auch ein VIP-Paket für das IDM-Finale mit Zugang zum Paddock, Zugang zur Box, professioneller Verpflegung und last but not least Zugang zum Netz vor den Rennen. Wir brauchen einfach etwas zusätzliche Unterstützung, um die Rechnungen bezahlen zu können. Interessenten können sich über social media bei mir melden oder direkt bei luca.d.v@outlook.com.»